4000 شخص يشهدون ليلة استثنائية مع فرقة "جدل" الأردنية بمهرجان الصيف الدولي
هل يجوز للمرأة قراءة القرآن في بيتها دون الحجاب؟.. أمينة الفتوى تجيب
حكم كشف المرأة شعرها في صالونات التجميل.. أمينة الفتوى تجيب
الإسماعيلي يحقق فوزه الأول بالدوري على حساب طلائع الجيش
كُنا بنصلي جماعة وخاتمة القرآن.. ضحية التلاعب بالتنسيق تكشف أسرارا صادمة عن صديقتها
مفاجأة بشأن صفقة الكيني الجديدة في الزمالك
أصلُه مُرعب.. ميدو: هناك من يخشون عودة الزمالك لـ دوري أبطال إفريقيا
تفاصيل استكمال صرف مرتبات شهر أغسطس 2025
الأزمة عدت بسلام| تحاليل أنغام جيدة وستعود للقاهرة قريبا
رجل الأعمال عماد زيادة أمين شباب محافظة القاهرة بالجبهة الوطنية
300 ألف جنيه .. تفاصيل قرض بنك مصر للمقبلين على الزواج
مقتل اثنين وإصابة أخرين في غارات إسرائيلية على صنعاء
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مستشار وزير الاتصالات: مبادرة "رواد رقميون" نقلة نوعية لتأهيل الشباب لسوق العمل التكنولوجي

الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
الدكتورة هدى بركة مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
علي مكي

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن مبادرة "رواد رقميون" تُعد من أهم المبادرات التي تطلقها الوزارة، مشيرة إلى أن أهمية المبادرة تكمن في كونها ثمرة تعاون غير مسبوق مع الأكاديمية العسكرية، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في إطار تكامل الجهود الوطنية لتأهيل الكوادر الشابة.

وأضافت بركة، في لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن التجربة مع الأكاديمية العسكرية كانت فريدة من نوعها، وظهر ذلك جليًا في مرحلة التسجيل والاختبارات الأولية للمتقدمين بالدورة الأولى، وصولًا إلى كشف الهيئة، مؤكدة أن هذا النموذج من التعاون يضيف للمبادرة بعدًا جادًا ومنظمًا في اختيار وتأهيل المشاركين.

وأوضحت أن المبادرة تضم أربعة برامج تدريبية مختلفة، تتيح لكل متقدم اختيار ما يناسب اهتماماته ومستوى التفرغ والطموح المهني لديه، لافتة إلى أن البرنامج الأول، وهو برنامج مكثف لمدة 4 أشهر، يركز على تزويد المتدرب بمسار وظيفي واضح، ليكون مؤهلاً فورًا للالتحاق بسوق العمل، مضيفة أن هذا المسار يُعد بمثابة "كبسولة تدريبية" مركزة.

لفتت إلى أن البرنامج المكثف يشمل  6 مجالات تخصصية حديثة، من بينها: الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، الفنون الرقمية، وتندرج تحت هذه المجالات عدة مسارات وظيفية متخصصة، تتيح للمتدرب فرصة التعمق حسب اهتمامه.

كما أشارت بركة إلى أن المتدربين الراغبين في مزيد من التخصص والتأهيل الأكاديمي يمكنهم الالتحاق ببرنامج الدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والذي يجمع بين الجانب الأكاديمي العملي والتدريب الصناعي.

وفيما يتعلق بالتأهيل الأعلى، أوضحت أن هناك أيضًا برنامج دبلوم الماجستير المهني لمدة 12 شهرًا، وهو ما يُعرف بـ"الماجستير العملي"، مؤكدة أن هذا النوع من البرامج لا يشترط إعداد رسالة أكاديمية، بل يركز على تأهيل مهني تطبيقي مباشر، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

واختتمت الدكتورة هدى بركة تصريحها بالتأكيد على أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة تأهيل الشباب وتمكينهم من أدوات المستقبل الرقمي، بما يضمن فرصًا مهنية حقيقية وقيمة مضافة لاقتصاد المعرفة في مصر.

وزير الاتصالات هدى بركة الأكاديمية العسكرية

وزارة الداخلية

الداخلية تكشف مفاجأة في حادث تسمم أسرة ديرمواس: زوجة والدهم وراء الواقعة

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

إعلان موعد إجازة المولد النبوي 2025 رسميًا

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيينات في المحاكم الابتدائية

أسرة ديرمواس

زوجة الأب كلمة السر .. القصة الكاملة لـ حادث تسمم أسرة ديرمواس ووفاتهم

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

موعد بدء فصل الشتاء 2025 رسميًا .. انخفاض درجات الحرارة في هذا التوقيت

الفنانة شيرين عبد الوهاب

بعد استغاثة محاميها.. طارق الشناوي يكشف مفاجأة عن أزمة شيرين الجديدة

وجه الطبيب

مشرط من الزبالة.. مرافق مريض يشوه وجه طبيب بمستشفى الأزهر بباب الشعرية

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

700 جنيه| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب بعد الارتفاع الأخير

تارا عماد

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

هيفاء وهبي

نزعت جزءًا من الفستان.. هيفاء وهبي تثير الجدل بحفلها فى لبنان

رسائل غامضة وصراعات نفسية.. تصاعد الإثارة في الحلقة الثانية من "Just You"

تارا عماد
تارا عماد
تارا عماد

وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة يبحثان مع رئيس الأركان الأردني التعاون المشترك وتطورات المنطقة

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

تيمور والخطيب الأبرز| الوسط الفني يودع عدد من نجومه خلال أغسطس

نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥
نجوم رحلوا فى شهر أغسطس ٢٠٢٥

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجوافة؟

بهاء الخطيب

وقع وهو بيلعب كورة.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الفنان بهاء الخطيب

علياء قمرون

مكنش قصدي وكنت عايزة أجهز نفسي.. اعترافات مثيرة للتيك توكر علياء قمرون

صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

بيشتروا العفش.. صورة شيرين وحسام حبيب في محل أثاث

عودة شيرين وحسام حبيب

فقدت التعاطف.. هذا ما قاله اصدقاء شيرين بعد عودتها لـ حسام حبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

