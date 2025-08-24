مستشار وزير الاتصالات: مبادرة "رواد رقميون" نقلة نوعية لتأهيل الشباب لسوق العمل التكنولوجي

قالت الدكتورة هدى بركة، مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية، إن مبادرة "رواد رقميون" تُعد من أهم المبادرات التي تطلقها الوزارة، مشيرة إلى أن أهمية المبادرة تكمن في كونها ثمرة تعاون غير مسبوق مع الأكاديمية العسكرية، وهو ما يمثل تطورًا مهمًا في إطار تكامل الجهود الوطنية لتأهيل الكوادر الشابة.

وأضافت بركة، في لقاء ببرنامج "ستوديو إكسترا"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، ويقدمه الإعلامي محمود السعيد، أن التجربة مع الأكاديمية العسكرية كانت فريدة من نوعها، وظهر ذلك جليًا في مرحلة التسجيل والاختبارات الأولية للمتقدمين بالدورة الأولى، وصولًا إلى كشف الهيئة، مؤكدة أن هذا النموذج من التعاون يضيف للمبادرة بعدًا جادًا ومنظمًا في اختيار وتأهيل المشاركين.

وأوضحت أن المبادرة تضم أربعة برامج تدريبية مختلفة، تتيح لكل متقدم اختيار ما يناسب اهتماماته ومستوى التفرغ والطموح المهني لديه، لافتة إلى أن البرنامج الأول، وهو برنامج مكثف لمدة 4 أشهر، يركز على تزويد المتدرب بمسار وظيفي واضح، ليكون مؤهلاً فورًا للالتحاق بسوق العمل، مضيفة أن هذا المسار يُعد بمثابة "كبسولة تدريبية" مركزة.

لفتت إلى أن البرنامج المكثف يشمل 6 مجالات تخصصية حديثة، من بينها: الذكاء الاصطناعي، علوم البيانات، الأمن السيبراني، الفنون الرقمية، وتندرج تحت هذه المجالات عدة مسارات وظيفية متخصصة، تتيح للمتدرب فرصة التعمق حسب اهتمامه.

كما أشارت بركة إلى أن المتدربين الراغبين في مزيد من التخصص والتأهيل الأكاديمي يمكنهم الالتحاق ببرنامج الدبلوم المتخصص لمدة 9 أشهر، والذي يجمع بين الجانب الأكاديمي العملي والتدريب الصناعي.

وفيما يتعلق بالتأهيل الأعلى، أوضحت أن هناك أيضًا برنامج دبلوم الماجستير المهني لمدة 12 شهرًا، وهو ما يُعرف بـ"الماجستير العملي"، مؤكدة أن هذا النوع من البرامج لا يشترط إعداد رسالة أكاديمية، بل يركز على تأهيل مهني تطبيقي مباشر، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

واختتمت الدكتورة هدى بركة تصريحها بالتأكيد على أن المبادرة تأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة بضرورة تأهيل الشباب وتمكينهم من أدوات المستقبل الرقمي، بما يضمن فرصًا مهنية حقيقية وقيمة مضافة لاقتصاد المعرفة في مصر.