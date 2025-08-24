نائب البرهان: الحرب في السودان تقترب من نهايتها

أفادت "العربية" بأن مالك عقار، نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، قال، اليوم الأحد، بأن الحرب في السودان تقترب من نهايتها.

وقال نائب عبدالفتاح البرهان "معركتنا الكبرى إعمار ما بعد الحرب"، مشيرا إلى أن الحكومة السودانية ينتظرها بذل جهود كبيرة لأجل المواطنين، وتوفير خدمات المياه والكهرباء والأمن.

كما شدد على الحاجة إلى "عمل كبير لتحويل نتائج الحرب إلى عمل إيجابي، ومعالجة آثار النزاع بعمل مصالحات مجتمعية وإزالة الغبن والضغائن".

و​اشتدت المعارك التي اندلعت على مدى الأيام الماضية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وتتركز حالياً في الأجزاء الغربية من إقليم كردفان الذي تحده كل من ولايات الخرطوم والنيل الأبيض ودارفور.