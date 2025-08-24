قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

مقتل اثنين وإصابة أخرين في غارات إسرائيلية على صنعاء

هاجر رزق

قتل اثنان وأصيب 35 آخرون اليوم، في غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت منشآت خدمية ومدنية بالعاصمة اليمينة صنعاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

و من جانبه قال مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية، إن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد أغلب الطائرات المشاركة في العدوان وإجبارها على المغادرة.

و تعرضت العاصمة صنعاء اليوم، الأحد، لعدوان غاشم استهدف عدداً من المرافق الحيوية والخدمية، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محطة شركة النفط بشارع الستين بالعاصمة صنعاء، كما استهدف بعدة غارات أخرى محطة كهرباء ،حزيز، جنوبي العاصمة، بحسب وسائل إعلام يمنية.

  ‏و قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأهداف شملت مجمعا عسكريا يضم القصر الرئاسي، ومحطتين لتوليد الكهرباء وموقعا لتخزين الوقود.

