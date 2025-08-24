مقتل اثنين وإصابة أخرين في غارات إسرائيلية على صنعاء

قتل اثنان وأصيب 35 آخرون اليوم، في غارات للطيران الإسرائيلي استهدفت منشآت خدمية ومدنية بالعاصمة اليمينة صنعاء، بحسب وكالة الأنباء القطرية.

و من جانبه قال مصدر عسكري بوزارة الدفاع اليمنية، إن الدفاعات الجوية تمكنت من تحييد أغلب الطائرات المشاركة في العدوان وإجبارها على المغادرة.

و تعرضت العاصمة صنعاء اليوم، الأحد، لعدوان غاشم استهدف عدداً من المرافق الحيوية والخدمية، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي محطة شركة النفط بشارع الستين بالعاصمة صنعاء، كما استهدف بعدة غارات أخرى محطة كهرباء ،حزيز، جنوبي العاصمة، بحسب وسائل إعلام يمنية.

‏

‏و قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الأهداف شملت مجمعا عسكريا يضم القصر الرئاسي، ومحطتين لتوليد الكهرباء وموقعا لتخزين الوقود.