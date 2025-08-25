أمير هشام: حسام حسن يستقر على ضم صبحي.. واستبعاد عواد وثنائي الأهلي

أكد الإعلامي أمير هشام، أن حسام حسن استقر على استبعاد امام عاشور ومروان عطية ثنائي الأهلي من معسكر منتخب مصر المقبل لعدم الجاهزية بشكل كامل.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: الجهاز الفني استقر على ضم محمد صبحي حارس مرمى نادي الزمالك للتواجد في المعسكر المقبل، واستبعاد محمد عواد لعدم مشاركته مع فريقه.

وأضاف: تريزيجيه وزيزو يقتربان من التواجد في معسكر منتخب مصر المقبل، استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو في تصفيات كاس العالم.

وأتم: اتحاد الكرة قرر توفير طائرة خاصة لمنتخب مصر للسفر إلى واجدوجو في بوركينا فاسو يوم 7 سبتمبر لخوض المواجهة المرتقبة في تصفيات المونديال.