مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 في حادث بقنا.. صور

شهد طريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الدير الغربى، حادث مروع انتهى بمصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين.

تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد وقوع حادث تصادم بطريق قنا الصحراوى الغربى أمام قرية الدير الغربى، نتج عنه مصرع ٤ أشخاص وإصابة ٧ آخرين.





وأسفر الحادث عن مصرع صلاح ذكى ابو زيد 48 عاما، وكمال الدين حمدان محمد، 63 عاما، وجثتين غير معلومى البيانات حتى الآن بينهم سيدة.



كما أسفر الحادث عن إصابة كل من: أحمد الطيب محمد سلامة، 32 عاما جروح وكدمات بالوجه، ونجله مهاب 3 أعوام، جروح متفرقة بالجسم، شهاب الدين محمد سلامة، 30 عاما، بجروح بالوجه وسحجات متفرقة بالجسم.

وإصابة كل من: خالد سعودى سعد 27 عاما، كدمات وسحجات، وخلود خالد عبد الواحد 25 عاما، بغيبوبة وجروح متفرقة بالجسم، ودينا خالد عبد الواحد 28 عاما، باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ، وخالد جمال عباس أحمد 35 عاما، جروح متفرقة بالجسم، وليل خالد جمال، عامين، باشتباه كسر بعظام الجمجمة مع غيبوبة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

