بالأسماء والأرقام.. على حسين مهدي يفضح تمويل الإخوان لإعلاميين بالخارج

كشف على حسين مهدي عن مفاجآت مدوية حول كواليس عمله مع جماعة الإخوان في الخارج، وذلك خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية، وياتي ذلك في أول ظهور له بعد حصوله على عفو رئاسي وإعلان عودته إلي مصر .

كنت جزءًا من شبكة تمويل يديرها الإخواني محمد هلال

وأعترف مهدي أنه كان جزء من شبكة تمويل إعلامي يديرها الإخواني المعروف محمد هلال، موضحآ أن تلك الشبكة كانت تستهدف تشويه صورة الدولة المصرية والتحريض ضد مؤسساتها، من خلال بث محتوى معادي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية المعارضة.

عدت إلى مصر ومعي 5 فلاشات تفضح أسرار الإخوان وشبكة التمويل بالخارج

قال مهدي إنه عاد إلى مصر ومعه 5 فلاشات تحتوي على مستندات وتسجيلات وأدلة تدين جماعة الإخوان وتكشف عن حجم التمويلات في الخارج، والتي تديرها أجهزة مخابرات في الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا، بهدف الهجوم على النظام المصري وإثارة الفوضى وزعزعة الاستقرار في مصر.

رواتب ضخمة للإعلاميين المعارضين 

بحسب اعترافاته أشار مهدي إلى أنه كان يتقاضى 10 آلاف دولار شهريًا نظير ظهوره الإعلامي ضد النظام المصري، بينما يتقاضى الإعلامي معتز مطر مبلغ يصل إلى 15 ألف دولار شهريًا. وأضاف أن محمد ناصر يتلقى 10 آلاف دولار، وعبد الله الشريف يحصل على 5 آلاف دولار شهريًا.

فضائح أخلاقية …. محمد ناصر نصب على 15 سيدة بعد إقامة علاقات غير شرعية

وختم مهدي اعترافاته بتصريح مثير للجدل، حيث قال إن محمد ناصر أقام علاقات محرمة مع 15 سيدة ثم تخلى عنهن، ما تسبب في طردهن من منازلهن وتشريدهن، مؤكدًا أن لديه أدلة تثبت هذه الوقائع.

حصلت على عفو رئاسي وشكر الرئيس السيسي

جدير بالذكر انه سبق وأن أعلن علي حسين مهدي عودته إلى مصر بعد حصوله على عفو رئاسي، وذلك عقب اتهامه في عدة قضايا من بينها الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية، وصدور حكم غيابي ضده بالسجن المؤبد خلال فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال علي حسين مهدي ، في فيديو بثه عبر صفحته الشخصية: بعد طول انتظار، من حدائق فلوريدا إلى حدائق أم الدنيا، وبعد غياب 7 سنوات، أنا أسعد واحد في الدنيا بعودتي. سأحكي لكم ما حدث خلال الفترة الماضية، وأتوجه بالشكر لكل من وقف بجانبي طوال السنوات الماضية."

وأضاف علي حسين مهدي : بعد 7 أكتوبر، تعرضنا لضغوط شديدة في أمريكا، وفُصلنا من الجامعات والعمل، فقررت التنازل عن إقامتي هناك. تواصلت مع بعض المحامين في مصر وقدمت طلبًا للعفو الرئاسي إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والحمد لله تم قبوله ونُشر اسمي في الجريدة الرسمية ضمن قرارات العفو". 

الرئيس السيسي الذي هجمته هو الوحيد الذي وقف بجاني في ازمتي

واستطرد علي حسين مهدي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وافق على العفو الرئاسي، والناس الذين كنا نهاجمهم ونحن في الخارج هم من وقفوا معنا في وقت الشدة، بينما تخلّى عنا الآخرون. التاريخ سيشهد على كل ذلك."

واختتم علي حسين مهدي : انتظروني، سأكشف لكم مفاجآت خلال الفترة المقبلة عمّا جرى". 

