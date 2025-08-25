كان هيموت أمه.. عجوز يهشم رأس ابنه المدمن ببولاق الدكرور

تسبب مخدر الآيس في جريمة جديدة بمنطقة بولاق الدكرور بعدما أنهى أب حياة ابنه الذي حاول الاعتداء على والدته بسلاح أبيض لإجبارها على منحه أموالا لشراء مخدر "الآيس" وأثناء منع والده له ضربه بـ"شومة" على رأسه ليسقط قتيلا في الحال.

تلقت مديرية أمن الجيزة إشارة من قسم شرطة بولاق الدكرور بمصرع شاب في العقد الثالث من العمر على يد والده داخل مسكنهما بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مسرح الجريمة وبالفحص تبين أن المجني عليه، 25 عاما، كان يعاني من إدمان مخدر "الآيس"، ودخل في مشادة مع والدته محاولا التعدي عليها بسكين لإجبارها على إعطائه المال، تدخل الأب البالغ من العمر 60 عاما لمنع ابنه، ونشبت بينهما مشاجرة قام خلالها الأب باستخدام عصا خشبية وضرب ابنه على رأسه عدة مرات، ما أدى إلى مصرعه في الحال.

تمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف تفصيليا بارتكاب الجريمة وأرشد عن العصا المستخدمة، تم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.