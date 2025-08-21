قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خطر يقوّض حل الدولتين.. بريطانيا وأوروبا تدينان خطة "إي 1" الاستيطانية
التريند مش هينفعك.. كوكا ينتقد تصوير الجنازات بعد عزاء والد الشناوي
واشنطن وعشق آباد تبحثان تعزيز الأمن الإقليمي وتوسيع الشراكة الثنائية
ما الفرق بين الطلاق البائن بينونة صغرى وكبرى؟.. الإفتاء توضح
متحدث الصحة يحسم الجدل بشأن احتواء النودلز على مواد مسرطنة
شريف الدسوقي يكشف حقيقة تسبب بدرية طلبة في بتر قدمه
دون وسيط.. السعودية تطلق خدمة "نسك عمرة" لإصدار التأشيرات وحجز الخدمات
المتحدة تعلن الشراكة مع تيك توك لنقل الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير
لن أحتفل إذا سجلت في مرماكم.. عمرو السولية يوجه رسالة لجماهير الأهلي
رحيل "القاضي الرحيم" فرانك كابريو… أيقونة العدالة الإنسانية يودّع العالم | بروفايل
نقابة الممثلين تقرر إحالة بدرية طلبة إلى مجلس تأديب
قرار بشأن 3 مسجلين خطر اختطفوا سيدتين وتناوبوا الاعتداء عليهما ببولاق

ندى سويفى

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس 3 مسجلين خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بخطف سيدتين تحت تهديد السلاح والتعدي عليهما بالضرب وممارسة الرذيلة معهما داخل شقة بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المجني عليهما قفزتا من شباك الشقة بالطابق الأول هربًا من المتهمين، ما أسفر عن إصابتهما بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

البداية عندما تلقى رئيس قطاع غرب الجيزة العميد عمرو حجازي إخطارًا من رئيس مباحث بولاق الدكرور المقدم أيمن السكوري، يفيد فيه حضور سيدتين مصابتين بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم إلى ديوان القسم، وقاما بتحرير محضرًا ضد 3 أشخاص على معرفة بهما، حيث قام المتهمون باصطحابهما من كافتريا تحت تهديد السلاح إلى مسكنهم بدائرة القسم والتعدي عليهم ، ما أدى إلى قفزهما من الطابق الأول من الشقه للهروب منهم.

وألقي القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدا عن السلاح الأبيض المستخدم، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

