محافظات

خروج المصابين في حادث حريق مستشفى جامعة قناة السويس بعد استقرار حالتهم

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

شهدت محافظة الإسماعيلية، صباح اليوم الإثنين، اندلاع حريق داخل المبنى الإداري بمستشفى جامعة قناة السويس، ما تسبب في حالة من الهلع بين الموظفين والعاملين بالمستشفى، قبل أن تتمكن قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها بشكل كامل.

من جانبها، أكدت مصادر طبية داخل مجمع الإسماعيلية الطبي، خروج المصابين من المستشفي بعد استقرار حالتهم الصحية.

تفاصيل الحريق

وكانت غرفة عمليات النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق بأحد المكاتب داخل المبنى الإداري لمستشفى الجامعة، لتتحرك على الفور سيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالإسماعيلية، مدعومة بعدد من خزانات المياه؛ حيث تمكنت القوات من محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المبنى أو الأقسام الطبية المجاورة.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين جراء الحريق، حيث جرى نقلهم على الفور إلى قسم الطوارئ بمجمع الإسماعيلية الطبي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وأشار مصدر طبي إلى أن الإصابات تنوعت بين حالات اختناق نتيجة الدخان المتصاعد، وبعض الإصابات البسيطة الناتجة عن التدافع أثناء عملية الإخلاء، مؤكدًا أن جميع الحالات تتلقى الرعاية الطبية المناسبة.

من جهتها، شكلت إدارة المستشفى لجنة عاجلة لحصر الخسائر المبدئية والتأكد من سلامة البنية الإنشائية للمبنى الإداري، فيما تواصل الجهات الأمنية والنيابة العامة التحقيق للوقوف على أسباب الحريق، وما إذا كان ناتجًا عن ماس كهربائي أو أي عوامل أخرى.

وأكدت مصادر بجامعة قناة السويس، أن الحريق لم يؤثر على سير العمل داخل الأقسام الطبية المختلفة أو على تقديم الخدمات الصحية للمرضى، مشيرة إلى أن فرق الطوارئ داخل المستشفى تعاملت بسرعة مع الموقف بالتعاون مع الحماية المدنية، وهو ما ساعد على تقليل حجم الخسائر.

ويعد مستشفى جامعة قناة السويس واحدًا من أكبر المستشفيات الجامعية في إقليم القناة وسيناء، حيث يقدم خدمات طبية وتعليمية وبحثية لآلاف المرضى والمترددين يوميًا، ويضم عشرات الأقسام التخصصية، الأمر الذي جعل سرعة السيطرة على الحريق ضرورة قصوى للحفاظ على استمرارية العمل وتقديم الخدمة الطبية.

