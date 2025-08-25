قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
6 مزايا تأمينية يستفيد منها معلمو الحصة بالتربية والتعليم
الوطنية للصحافة: نتواصل مع الجهات المعنية لإعمال روح القانون والإفراج عن الزميل إسلام الراجحي
وزير الإسكان يختتم جولته بتفقد مكونات مشروع حدائق "تلال الفسطاط"
مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة: يجب إنهاء استخدام المجاعة كسلاح في الحرب
من الخوف إلى الإقبال.. رحلة السيارات الصينى من الظل إلى تربع عرش المبيعات بمصر
الاحتلال يواصل عرقلة دخول المساعدات إلى غزة رغم تزايد الحاجة الإنسانية
قرار عاجل ضد المتهمة بإنهاء حياة صغار دلجا الأشقاء بالمنيا.. تفاصيل
"اتحاد أمهات مصر" يشيد بحملة منع الممارسات الاحتكارية الخاصة بشراء الزي المدرسي
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين
مرصد الأزهر يدين مجـ.زرة الاحتلال بمجمع ناصر الطبي في خان يونس
وزير التموين يشدد على سرعة إنجاز المستودع الاستراتيجي بالسويس وفق أعلى المعايير الفنية
محمد جبران : الرئيس السيسي وجه بسرعة إصدار قانون العمل الجديد
محافظات

بيان عاجل من جامعة قناة السويس حول حريق المستشفى

الحادث
الحادث
الإسماعيلية انجي هيبة

أصدرت جامعة قناة السويس بيانًا توضيحيًا بشأن الحريق الذي نشب صباح اليوم الإثنين ، بالمبنى الإداري لمستشفى جامعة قناة السويس، وتحديدًا بمكتب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومكتب السكرتارية الملحق به.

وتمت الاستجابة السريعة فور وقوع الحادث، حيث جرى فصل التيار الكهربائي عن الموقع والسيطرة على الحريق في وقت وجيز.

وأسفر الحادث عن إصابة 25 من العاملين بالمستشفى بحالات اختناق، بينهم 14 حالة تم التعامل معها على الفور داخل المجمع الطبي، و11 حالات أخرى بمستشفى الجامعة، حيث تلقت جميع الحالات الإسعافات اللازمة وغادرت المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم.

وتهيب جامعة قناة السويس بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر عند تداول المعلومات الخاصة بالحادث، مشيرة إلى أن الصور المتداولة على بعض الصفحات تعود إلى عام 2019 وليست مرتبطة بالواقعة الحالية.

وتؤكد الجامعة أن اليوم الإثنين هو يوم عمل اعتيادي بالمستشفى الجامعي، حيث تعمل جميع العيادات وأقسام التحاليل والأشعة والطوارئ بكامل طاقتها دون تأثر بالحادث، لكون الحريق قد وقع في أحد المكاتب الإدارية فقط، ولم يمتد إلى أي من المرافق الخدمية أو الطبية بالمستشفى.

الإسماعيلية جامعة قناة السويس محافظة الاسماعيلية

لقطة من الفيديو

بيضربوا الناس بالقلم.. الداخلية تفحص فيديو لشابين بموتوسيكل يعتدون على المواطنين

