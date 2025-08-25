بيان عاجل من جامعة قناة السويس حول حريق المستشفى

أصدرت جامعة قناة السويس بيانًا توضيحيًا بشأن الحريق الذي نشب صباح اليوم الإثنين ، بالمبنى الإداري لمستشفى جامعة قناة السويس، وتحديدًا بمكتب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومكتب السكرتارية الملحق به.

وتمت الاستجابة السريعة فور وقوع الحادث، حيث جرى فصل التيار الكهربائي عن الموقع والسيطرة على الحريق في وقت وجيز.

وأسفر الحادث عن إصابة 25 من العاملين بالمستشفى بحالات اختناق، بينهم 14 حالة تم التعامل معها على الفور داخل المجمع الطبي، و11 حالات أخرى بمستشفى الجامعة، حيث تلقت جميع الحالات الإسعافات اللازمة وغادرت المستشفى بعد الاطمئنان على سلامتهم.

وتهيب جامعة قناة السويس بوسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة وتوخي الحذر عند تداول المعلومات الخاصة بالحادث، مشيرة إلى أن الصور المتداولة على بعض الصفحات تعود إلى عام 2019 وليست مرتبطة بالواقعة الحالية.

وتؤكد الجامعة أن اليوم الإثنين هو يوم عمل اعتيادي بالمستشفى الجامعي، حيث تعمل جميع العيادات وأقسام التحاليل والأشعة والطوارئ بكامل طاقتها دون تأثر بالحادث، لكون الحريق قد وقع في أحد المكاتب الإدارية فقط، ولم يمتد إلى أي من المرافق الخدمية أو الطبية بالمستشفى.