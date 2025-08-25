وزير الأوقاف ضيف صالون الشئون العربية بالصحفيين لمناقشة مبادرة صحح مفاهيمك

تستضيف لجنتا الشؤون العربية والخارجية، والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ضمن فعاليات الصالون الشهري للجنة، والذي يأتي بالتزامن مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وذلك فى تمام الساعة السادسة مساء السبت الموافق 6 سبتمبر المقبل، بمقر النقابة.

ويناقش الصالون الحملة التوعوية الموسعة التي أطلقتها وزارة الأوقاف تحت عنوان “صحح مفاهيمك”، والتي تهدف إلى تصحيح بعض المفاهيم والسلوكيات الخاطئة المنتشرة في المجتمع، وتعزيز القيم الدينية الصحيحة التي تسهم في بناء وعي وطني رشيد.

من جانبه، أكد محمد السيد الشاذلي، رئيس لجنتي الشؤون العربية والخارجية والحج والعمرة بنقابة الصحفيين، أن تنظيم الصالون يأتي في إطار حرص النقابة على توثيق التعاون المثمر مع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الأوقاف، ودعم المبادرات البناءة التي ترفع الوعي المجتمعي وتعزز من دور الصحافة في التنوير والتثقيف.

وأضاف محمد السيد الشاذلي أن الصالون سيشهد أيضًا توزيع تأشيرات العمرة للزملاء الصحفيين المشاركين في برنامج العمرة الذي تنظمه النقابة، إلى جانب مشاركة فرقة إنشاد ديني لإحياء أجواء الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.