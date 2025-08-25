قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سمعت صوتها.. محمود سعد يعلن عودة أنغام لأرض الوطن
مصر تدين استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمجمع ناصر الطبي في خان يونس
افتتاح مونوريل شرق النيل نوفمبر المقبل .. والقطار السريع في يونيو 2026 | تفاصيل
آي صاغة: الذهب يتراجع من أعلى مستوى في أسبوعين مع صعود الدولار
مشوار حافل من المهنية الأخلاقية.. الوطنية للإعلام تنعي الإعلامي عاطف كامل
والدة أطفال دلجا أمام النيابة: لم أتناول طعام أو شراب من يد المتهمة طوال 5 أشهر
مفتي الجمهورية: الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقف حجر عثرة أمام أي سلام عادل.. صور
من 22 سنة.. أحمد موسى يفجر مفاجآت عن أرض الزمالك المسحوبة
أحمد موسي: الإخوان تقف مع إسرائيل ضد القضية الفلسطينية
محدش بلغني راجعة مصر إمتى.. والد أنغام لـ صدى البلد: بنتي بخير | خاص
حضور حاشد.. جامع الفتوح بالهند يشهد أكبر تجمع لإحياء ذكرى المولد النبوي
الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

داعية: يجوز للزوجة أخذ ما يكفيها من مال زوجها في حالة البخل الشديد.. فيديو

دينا أبو الخير
دينا أبو الخير
عبد الخالق صلاح

حذرت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير من تأثير صفة "البخل" على حياة الأفراد والمجتمعات، مؤكدة أنها من الكبائر التي تضر بالمجتمع وتعرض الشخص للوعيد في الدنيا والآخرة.

وقالت دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن البخل ليس مقتصرًا على المال فقط، بل يمتد إلى المشاعر والكلمات والنصائح، وأنه يعكس شخصًا غير قادر على الوفاء بحقوق الآخرين، سواء كان ذلك في العلاقات الأسرية أو الاجتماعية.

وأضافت أبو الخير أن الزوج الذي يمتنع عن الإنفاق على زوجته وأبنائه، رغم امتلاكه القدرة المالية، يعرض نفسه لمشاكل كبيرة ويخالف ما جاء به الشرع من ضرورة الإنفاق على الأهل.

وأوضحت أن هذا النوع من البخل قد يؤدي إلى سوء العلاقة بين الزوجين وقد يتسبب في مشاكل اجتماعية ونفسية، خاصة في ظل العصر الحالي الذي تتأثر فيه العلاقات بالمظاهر الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن الإسلام كفل للمرأة حقوقًا مالية من خلال الزواج، وأشارت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان، حينما اشتكت من شح زوجها وقال لها الرسول: "خذي ما يكفيك بالمعروف"، وهو ما يعتبر دليلًا على جواز المرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأبناءها في حالة البخل الشديد.

كما أكدت أبو الخير على ضرورة التعامل مع الزوج البخيل برفق وحكمة، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا إذا استحال إصلاح الوضع. وشددت على أهمية الحوار والمشاركة بين الزوجين في إدارة شؤون المنزل والنفقات لضمان حياة أسرية مستقرة ومتوازنة.

حياة أسرية الإسلام البخل العلاقات الأسرية وللنساء نصيب دينا أبو الخير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق المرحلة الثالثة 2025

تنسيق المرحلة الثالثة.. الكليات المتاحة لـ علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2025

60.4 %للحقوق 51.9%للتربية.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة قبل انطلاقها غدا

أرشيفية

انفراجة في أزمة تكليف دفعة أسنان 2023.. ماذا قررت وزارة الصحة؟

صور الأقمار الصناعية

بعد امتلائه بـ64 مليار متر مكعب.. خبير: فتح إثيوبيا بوابات سد النهضة خطوة "متأخرة"

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض على أوتاكا

اجازات رسمية 2025

إجازة المولد النبوي.. كم عطلة رسمية باقية في 2025؟

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل (قصة كاملة)

طليقته حصلت على حكم بحبسه 10 سنوات.. القصة الكاملة لوفاة الإعلامي عاطف كامل

ترشيحاتنا

غزة

إسبانيا: قصف مجمع ناصر الطبي انتهاك صارخ للقانون الدولي

ترامب

ترامب ينتقد إسرائيل بعد مجزرة مستشفى ناصر: "الكابوس يجب أن يتوقف"

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

وزير خارجية بريطانيا: الهجوم الإسرائيلي على مستشفى ناصر فظيع

بالصور

صاحب لو بطلنا نحلم نموت.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

الكلورفينابير.. المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى.. آخر تطورات التحقيق في مقـ.تل 6 أطفال ووالدهم بالمنيا

"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا
"الكلورفينابير" المبيد القاتل يبدأ بألم في المعدة وينتهي بفشل كبد وكلى آخر تطورات التحقيق في مقتل 6 أطفال ووالدهم في المنيا

طعمه وشكله حلو.. اعرف تأثير البلح البرحي على الجسم

البلح البرحي
البلح البرحي
البلح البرحي

4 فواكه لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم
4 فواكة لتنقية الدم من السموم وحماية الجسم

فيديو

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

المتهم

بسبب حفل زفاف.. القبض على طالب والتحفظ على سيارته في السويس.. صور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الحبة فيها سم قاتل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: بين أنقاض المرفأ ونزع سلاح "حزب الله".. أين يتجه لبنان؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: السعادة الحقيقية .. كيف نحقق الاستقرار والاتزان في حياتنا؟

المزيد