داعية: يجوز للزوجة أخذ ما يكفيها من مال زوجها في حالة البخل الشديد.. فيديو

حذرت الداعية الإسلامية الدكتورة دينا أبو الخير من تأثير صفة "البخل" على حياة الأفراد والمجتمعات، مؤكدة أنها من الكبائر التي تضر بالمجتمع وتعرض الشخص للوعيد في الدنيا والآخرة.

وقالت دينا أبو الخير، خلال تقديمها برنامج "وللنساء نصيب" على قناة صدى البلد، أن البخل ليس مقتصرًا على المال فقط، بل يمتد إلى المشاعر والكلمات والنصائح، وأنه يعكس شخصًا غير قادر على الوفاء بحقوق الآخرين، سواء كان ذلك في العلاقات الأسرية أو الاجتماعية.

وأضافت أبو الخير أن الزوج الذي يمتنع عن الإنفاق على زوجته وأبنائه، رغم امتلاكه القدرة المالية، يعرض نفسه لمشاكل كبيرة ويخالف ما جاء به الشرع من ضرورة الإنفاق على الأهل.

وأوضحت أن هذا النوع من البخل قد يؤدي إلى سوء العلاقة بين الزوجين وقد يتسبب في مشاكل اجتماعية ونفسية، خاصة في ظل العصر الحالي الذي تتأثر فيه العلاقات بالمظاهر الاجتماعية والاقتصادية.

وأكدت أن الإسلام كفل للمرأة حقوقًا مالية من خلال الزواج، وأشارت إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشأن هند بنت عتبة، زوجة أبي سفيان، حينما اشتكت من شح زوجها وقال لها الرسول: "خذي ما يكفيك بالمعروف"، وهو ما يعتبر دليلًا على جواز المرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وأبناءها في حالة البخل الشديد.

كما أكدت أبو الخير على ضرورة التعامل مع الزوج البخيل برفق وحكمة، وعدم اللجوء إلى القضاء إلا إذا استحال إصلاح الوضع. وشددت على أهمية الحوار والمشاركة بين الزوجين في إدارة شؤون المنزل والنفقات لضمان حياة أسرية مستقرة ومتوازنة.