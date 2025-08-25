الطاقة المتجددة في تنمية المشروعات الصغيرة .. ندوه بإعلام الداخلة بالوادى الجديد

نظم مركز اعلام الداخلة بمحافظة الوادي الجديد اليوم ندوة تثقيفية حول " إستخدام الطاقة المتجددة ودورها في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة " ، مفتتحا بذلك أولى فاعليات الحملة الاعلامية الموسعة التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للإستعلامات تحت شعار " أمن الطاقة مسؤولية الجميع " ، والتي تتواصل فاعلياتها حتى نهاية العام الجاري تحت رعاية رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وإشراف وتوجيهات رئيس قطاع الإعلام الداخلي الدكتور أحمد يحيى ، والتي تهدف إلى تشجيع المواطنين على إستخدام الطاقة النظيفة .

حاضر في الندوة الدكتور عبد العال السيد معروف رئيس الإتحاد العربي للتدريب وتنمية الموارد البشرية ورئيس المجلس الأعلى للمدربين العرب ، وسط حضور ممثلين من وزارة الكهرباء ، ولفيف من المتخصصين المعنيين بالطاقة ، وعدد من أصحاب المشروعات الصغيرة .

وأكد الدكتور معروف أن إستخدام الطاقة من العوامل الأساسية لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يمكن للطاقه المتجددة أن تساهم في خفض التكاليف وزيادة الكفاءة وتحسين الإنتاجية ، كما أن توفير مصادر طاقة مستدامة يعزز من قدرة المشروعات الصغيرة على النمو والتوسع وتحقيق الإستدامة البيئية ٠

وأشار إلى فوائد ومميزات الطاقة المتجددة عموما أهمها أنها تعطي طاقة نظيفة لاتنضب ، كما أنها تحافظ على البيئة وعلى صحة الإنسان ، وتساعد في تأمين فرص عمل جديدة ، بالإضافة لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية ٠

وأضاف الدكتور معروف قائلا : الطاقة المتجددة تفتح آفاقا جديدة للمشروعات الصغيرة للتوسع في أنشطتها وابتكار منتجات وخدمات جديدة مثل إستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة والصناعات الصغيرة ٠

وشدد علي أن الإستثمار في الطاقة المتجددة وتنميتها يمثل فرصة حقيقية لتنمية المشروعات الصغيرة وخلق فرص عمل جديدة ، ومن ثم ينبغي على الجهات المعنية توفير الدعم اللازم لهذه المشروعات لضمان نجاحها وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ، مؤكدا في هذا الصدد على أهمية توعية أصحاب المشروعات الصغيرة بأهمية الطاقة المتجددة وفوائدها .

وأوصت الندوة بضرورة تشجيع مشاريع تكنولوجيا إنتاج الطاقة المتجددة لتقليل التكلفة وتعظيم الفوائد والتحول نحو إستخدام الطاقة النظيفة ، كما أوصى الحضور بأهمية تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة لتركيب أنظمة الطاقة المتجددة وتمويل مشاريعها ، بالإضافة للاستمرار في تنظيم حملات التوعية حول فوائد الطاقة المتجددة للمشروعات الصغيرة ٠

أدار الندوة مسؤول الأنشطة بالمركز محمود عزت ومروة محمد أخصائية الإعلام تحت إشراف مدير المركز محسن محمد ٠