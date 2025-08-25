قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحقيقات وملفات

يقام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر... وزارة الثقافة تنظم مؤتمرا دوليا بشمال سيناء حول الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
جمال عاشور

ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى دعم الصناعات الثقافية والإبداعية، وبرعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، تستعد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، بالتعاون مع العلاقات الثقافية الدولية برئاسة الدكتورة رانيا عبد اللطيف، لتنظيم مؤتمر دولي تحت عنوان "الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية.. سيناء نموذجا"، بقصر ثقافة العريش بمحافظة شمال سيناء، والمقرر انعقاده خلال شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع احتفالات انتصارات أكتوبر المجيدة.

يأتي المؤتمر في إطار جهود الدولة لتسليط الضوء على دور الصناعات الثقافية والإبداعية في التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات، حيث يتناول المؤتمر ستة محاور رئيسية.

المحور الأول يركز على مفاهيم الصناعات الثقافية والإبداعية، ويتضمن التعريفات الحديثة للصناعات الثقافية والإبداعية، والفرق بين الثقافة كمنتج رمزي والصناعة كمنتج اقتصادي، إلى جانب تناول الصناعات الثقافية والإبداعية في السياق العربي والعالمي، ودور الإبداع المحلي في مواجهة العولمة الثقافية.

أما المحور الثاني فيتناول الاقتصاد الإبداعي والتنمية المستدامة، حيث يبحث دور الصناعات الثقافية في تحفيز الاقتصاد الوطني، ومساهمة الصناعات الإبداعية في الناتج المحلي الإجمالي، والعلاقة بين الثقافة والابتكار والتنمية المستدامة، إضافة إلى دور ريادة الأعمال في تحفيز الاقتصاد الإبداعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في الصناعات الثقافية.

ويخصص المحور الثالث لمناقشة الثقافة كأداة للتمكين المجتمعي والتنمية المحلية (سيناء نموذجا)، من خلال إبراز الصناعات الثقافية في الريف والعشوائيات والأطراف، واستعراض دور الثقافة كأداة لتمكين الشباب والنساء، والتجارب المجتمعية في المشروعات الثقافية الصغيرة، فضلا عن دور الفنون والمسرح الشعبي والحرف كوسائل تنمية محلية.

أما المحور الرابع فيتناول تجارب ومشروعات ناجحة، عبر تقديم دراسات حالة لمشروعات ثقافية ذات بعد إنتاجي، وعرض نماذج من المدن التي تحولت إلى مراكز ثقافية واقتصادية، إلى جانب تناول الحرف اليدوية والمنتجات التراثية بين التجارة والحفاظ على الهوية مع التركيز على سيناء كنموذج، ودور منصات الثقافة الرقمية في النهوض بالصناعات الإبداعية.

ويبحث المحور الخامس التشريعات والسياسات العامة، حيث يتطرق إلى السياسات الثقافية الداعمة للصناعات الإبداعية، والتحديات القانونية والتشريعية أمام أصحاب المشروعات الثقافية، وسبل حماية الملكية الفكرية للمنتجات الثقافية والفنية، إلى جانب إبراز دور المؤسسات الرسمية ومنها وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة والجامعات.

أما المحور السادس والأخير فيتناول التعاون الإقليمي والدولي، من خلال استعراض الشراكات الدولية في مجال الصناعات الثقافية، والتبادل الثقافي كمدخل للتنمية، ودور المنظمات الدولية مثل اليونسكو والاتحاد الأوروبي في دعم الاقتصاد الثقافي، بالإضافة إلى مبادرات التمويل الدولي للمشروعات الثقافية.

وحول شروط المشاركة في أبحاث المؤتمر، يشترط أن يكون البحث أصيلا ولم يسبق نشره بأية وسيلة، وألا يكون مستلا من كتاب أو بحث منشور سابقا. وتكتب الأبحاث بخط (Simplified Arabic) بحجم 14، و12 للهوامش، و16 للعناوين، و18 للعنوان الرئيس. كما يجب أن يكون البحث مراجعا ومدققا لغويا، وأن تثبت الهوامش والمراجع في نهاية البحث وفق النموذج: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، الطبعة، مكان النشر، الناشر، التاريخ، المجلد، الصفحة.

ويشترط ألا يقل البحث عن 3000 كلمة ولا يزيد عن 4000 كلمة، على أن يرفق مع البحث ملخص للدراسة باللغة العربية يتراوح بين 300 و500 كلمة، بالإضافة إلى نبذة موجزة عن السيرة العلمية للباحث.

تنفذ فعاليات المؤتمر بإشراف الإدارة المركزية للشئون الثقافية برئاسة الشاعر والباحث د. مسعود شومان. وترسل الأبحاث على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] علما بأن آخر موعد لاستقبال الأبحاث 20 سبتمبر 2025.

برامج وزارة الثقافة الصناعات الثقافية والإبداعية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة

