بتروجت يهزم المقاولون العرب بهدف ويعتلي صدارة دوري نايل

حقق فريق بتروجت فوزا ثمينا على ضيفه المقاولون العرب بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الإثنين على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دوري نايل للمحترفين.

شهدت المباراة بداية قوية من جانب بتروجت، الذي ضغط مبكرًا بحثا عن هدف التقدم، في ظل تمركز دفاعي منظم من لاعبي المقاولون العرب الذين حاولوا امتصاص الحماس الهجومي لأصحاب الأرض.

ورغم المحاولات المتبادلة، لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك خلال الشوط الأول، الذي انتهى بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي الشوط الثاني، استمر الضغط من بتروجت حتى جاءت الدقيقة 79، عندما نجح عمر رضا في تسجيل هدف اللقاء الوحيد بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها شباك الحارس محمود أبو السعود، مانحًا فريقه الأفضلية.

وحاول المقاولون العرب تعديل النتيجة في الدقائق المتبقية، إلا أن دفاع بتروجت وحارس مرماه تصدوا لجميع المحاولات، لينتهي اللقاء بفوز الفريق البترولي بهدف نظيف.

بهذا الانتصار، رفع بتروجت رصيده إلى 8 نقاط ليتصدر جدول ترتيب دوري نايل، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند نقطتين فقط في المركز السابع عشر (قبل الأخير).