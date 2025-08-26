عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» بحضور صناعه ومناقشة مفتوحة مع الجمهور على مسرح نقابة الصحفيين

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، عرضًا خاصًا لفيلم «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس، في تمام الساعة السادسة مساءً، على مسرح النقابة بالدور الأرضي.



ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم، يديرها الناقد والكاتب الصحفي محمد نبيل، بمشاركة المخرج أمير رمسيس، والمنتجة شاهيناز العقاد، والممثلة نورا شعيشع، والدعوة عامة للجمهور وفق أسبقية الحضور. والتصنيف العمري للفيلم +12.

رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس «أنف وثلاث عيون»، التي سبق تحويلها إلى عمل سينمائي عام 1972، من بطولة: محمود ياسين، ماجدة، ونجلاء فتحي. وقد أعادت المنتجة شاهيناز العقاد إحياء الرواية في نسخة جديدة، برؤية معاصرة كتبها السيناريست وائل حمدي.



«أنف وثلاث عيون» من بطولة: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل (ضيفة شرف)، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. والفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production، بالتعاون مع Rise Studio.



يعرض الفيلم بمبادرة من الكاتب الصحفي والسيناريست محمد علوش، وذلك ضمن فعاليات نادي السينما بالنقابة.