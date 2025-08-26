قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شواطئ برائحة الموت.. منع نزول المصطافين بعد المواعيد الرسمية للسباحة في الإسكندرية
الصحة العالمية تطالب بوقف الهجمات على مراكز الرعاية الصحية في غزة
انطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2025 اليوم .. رابط مباشر للتسجيل
وداعاً للمحتالين.. جوجل تضيف خاصية جديدة تتيح التحقق من هوية المتصل
خطوات وأوراق استخراج رخصة القيادة 2025 .. تعرف عليها
انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
أخبار البلد

عرض فيلم «أنف وثلاث عيون» بحضور صناعه ومناقشة مفتوحة مع الجمهور على مسرح نقابة الصحفيين

فيلم «أنف وثلاث عيون»
فيلم «أنف وثلاث عيون»
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، اليوم الثلاثاء، عرضًا خاصًا لفيلم «أنف وثلاث عيون» للمخرج أمير رمسيس، في تمام الساعة السادسة مساءً، على مسرح النقابة بالدور الأرضي.


ويعقب العرض ندوة لمناقشة الفيلم، يديرها الناقد والكاتب الصحفي محمد نبيل، بمشاركة المخرج أمير رمسيس، والمنتجة شاهيناز العقاد، والممثلة نورا شعيشع، والدعوة عامة للجمهور وفق أسبقية الحضور. والتصنيف العمري للفيلم +12.

رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس

الفيلم مأخوذ عن رواية الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس «أنف وثلاث عيون»، التي سبق تحويلها إلى عمل سينمائي عام 1972، من بطولة: محمود ياسين، ماجدة، ونجلاء فتحي. وقد أعادت المنتجة شاهيناز العقاد إحياء الرواية في نسخة جديدة، برؤية معاصرة كتبها السيناريست وائل حمدي.


«أنف وثلاث عيون» من بطولة: ظافر العابدين، صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أمينة خليل (ضيفة شرف)، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود، نورا شعيشع، كريمة منصور، رمزي العدل، حسن العدل، والطفل سليم مصطفى. والفيلم من إنتاج Lagoonie Film Production، بالتعاون مع  Rise Studio.


يعرض الفيلم بمبادرة من الكاتب الصحفي والسيناريست محمد علوش، وذلك ضمن فعاليات نادي السينما بالنقابة.

إحسان عبد القدوس ظافر العابدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

