قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
أستراليا تطرد السفير الإيراني وتدرج الحرس الثوري على قائمة الإرهاب
رد فعل غير متوقع من دفاع الزوجة الثانية في مقتل صغار دلجا الستة ووالدهم
النقل تطلق إعلان وظائف جديدة بمشروع المونوريل شرق النيل
انطلاق المرحلة الثالثة لمبادرة أسرتي قوتي برعاية السيدة انتصار السيسي
الأسطورة على حساب الدباغ.. موعد مباراة الزمالك وفاركو والقنوات الناقلة
أخطاء لا تقع بها خلال التسجيل في المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الثلاثاء 26-8-2025
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الاعتداء على المنشآت الرياضية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام مودرن

الشيبي
الشيبي
باسنتي ناجي

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن اللاعب محمد الشيبي نجم بيراميدز.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"محمد الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز أمام مودرن سبورت".

وكان قد قال أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، إن المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز هو أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي.

وأكد "قطة" في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأفضل في الموسم الحالي بخلاف ثلاثي القمة، والفضل يعود لكابتن علي ماهر المدير الفني.

وتابع: افتقدت إبراهيم عادل بعد رحيله للدوري الإماراتي، وأعتقد أنه سيكون أحد النجوم هذا الموسم، بعدها سينطلق للاحتراف في أوروبا مكانه الحقيقي.

وأعرب عن اعتقاده أن إبراهيم عادل لن يعود للأهلي أو لأي نادي آخر، فطموحه كبير وسنه صغير وعقليته قريبة من أوروبا.

وأضاف لاعب بيراميدز: العودة إلى الأهلي مجددًا، أحب بيراميدز واحترم إدارته، وسأقاتل معهم حتى آخر يوم في عقدي، هم من وقف بجانبي بعد رحيلي عن الأهلي ولهم فضل كبير عليّ بعد ربنا سبحانه وتعالى.

وواصل لاعب زد السابق: أحمد سيد غريب لاعب الأهلي السابق سبب تسميتي قطة، بسبب حبي لأغنية برنامج بركات ملك الحركات، ولقبي السابق كان بركات بسبب تشابه شكلي وجسمي مع لاعب الأهلي السابق.

وأردف: نفسنا نغني للدوري وكأس مصر زي ما غنينا لدوري أبطال إفريقيا "إحنا أبطالها لحد ما نبطلها"، وكل من شارك كان رائعًا، وإبراهيم عادل وأسامة جلال صوتهما حلو.

وأنهى أحمد عاطف "قطة" حديثه: تفاعلت مع الجماهير بسبب تريند "قطة"، الموضوع كان هزار في الأول وكنت خايف من ردود فعل الناس، لكنني تقبلت الأمر لإني بحب الهزار والضحك بعدما شاهدت تعليقات إيجابية، لكن الأمور أحيانًا تتطور بشكل غير جيد.

الشيبي الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

أسعار الدواجن

هبوط أسعار الدواجن والبانيه بعد انخفاض الأعلاف

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

يقام بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر... وزارة الثقافة تنظم مؤتمرا دوليا بشمال سيناء حول الصناعات الثقافية والإبداعية وأبعادها التنموية

محافظ الغربية

لتخرج بصورة مشرفة.. الغربية تعلن انتهاء الاستعداد لجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ

غزة

تحذير فلسطيني: إسرائيل تستخدم التجويع كسلاح لإخضاع الشعب

بالصور

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

بدون مكياج.. أول ظهور لأنغام بالساحل الشمالي بعد رحلتها العلاجية

انغام
انغام
انغام

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

عاطف كامل
عاطف كامل
عاطف كامل

فيديو

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد