الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي بسبب حصوله على البطاقة الحمراء أمام مودرن

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد مفاجأة بشأن اللاعب محمد الشيبي نجم بيراميدز.

وكتب ابراهيم عبد الجواد عبر فيسبوك:"محمد الشيبي يغيب عن مباراة الأهلي بسبب حصوله على بطاقة حمراء في مباراة بيراميدز أمام مودرن سبورت".

وكان قد قال أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز الحالي والمقاولون العرب وزد السابق، إن المغربي محمد الشيبي الظهير الأيمن لبيراميدز هو أفضل لاعب في الدوري المصري الموسم الماضي.

وأكد "قطة" في حديثه لبرنامج نجوم دوري نايل مع أحمد المصري عبر إذاعة أون سبورت إف إم، أن سيراميكا كليوباترا هو الفريق الأفضل في الموسم الحالي بخلاف ثلاثي القمة، والفضل يعود لكابتن علي ماهر المدير الفني.

وتابع: افتقدت إبراهيم عادل بعد رحيله للدوري الإماراتي، وأعتقد أنه سيكون أحد النجوم هذا الموسم، بعدها سينطلق للاحتراف في أوروبا مكانه الحقيقي.

وأعرب عن اعتقاده أن إبراهيم عادل لن يعود للأهلي أو لأي نادي آخر، فطموحه كبير وسنه صغير وعقليته قريبة من أوروبا.

وأضاف لاعب بيراميدز: العودة إلى الأهلي مجددًا، أحب بيراميدز واحترم إدارته، وسأقاتل معهم حتى آخر يوم في عقدي، هم من وقف بجانبي بعد رحيلي عن الأهلي ولهم فضل كبير عليّ بعد ربنا سبحانه وتعالى.

وواصل لاعب زد السابق: أحمد سيد غريب لاعب الأهلي السابق سبب تسميتي قطة، بسبب حبي لأغنية برنامج بركات ملك الحركات، ولقبي السابق كان بركات بسبب تشابه شكلي وجسمي مع لاعب الأهلي السابق.

وأردف: نفسنا نغني للدوري وكأس مصر زي ما غنينا لدوري أبطال إفريقيا "إحنا أبطالها لحد ما نبطلها"، وكل من شارك كان رائعًا، وإبراهيم عادل وأسامة جلال صوتهما حلو.

وأنهى أحمد عاطف "قطة" حديثه: تفاعلت مع الجماهير بسبب تريند "قطة"، الموضوع كان هزار في الأول وكنت خايف من ردود فعل الناس، لكنني تقبلت الأمر لإني بحب الهزار والضحك بعدما شاهدت تعليقات إيجابية، لكن الأمور أحيانًا تتطور بشكل غير جيد.