لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد

عقدت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد برئاسة أوسكار رويز، ووجيه أحمد نائب الرئيس، وسيد مراد و جهاد جريشة و هيام بركة أعضاء اللجنة.

تم خلال الاجتماع مناقشة خطة تطوير منظومة التحكيم، وكذلك تقييم أداء الحكام في مباريات الجولات الماضية من عمر دوري القسم الأول " دوري نايل".

كان أيمن يونس نجم نادي الزمالك السابق، قد أكد أن التحكيم المصري هذا الموسم هو الأفضل في الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة.

وقال يونس في تصريحات لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: ولتحكيم المصري استعاد هيبته ولأول مرة في مصر يستعيد التحكيم المصري بريقه ورونقه منذ سنوات.

وأضاف: بطالب التحكيم المصري ولجنة الحكام بالاستمرار في هذا الأداء واحيي لجنة الحكام على الاداء والشخصية التي اصبح عليها الحكم هذا الموسم.

وتابع: الصفقات التي أبرمها الزمالك ليست كفاية وعلى المستوى الفردي اللاعيبة مبشرة، ويانيك فيريرا مبسر للغاية ويبدو أنه مدرب كبير، ولكن فيريرا أخطأ في بعض الأشياء التي تخص التكتيك في المباريات الماضية في الدوري الممتاز.

واختتم أيمن يونس تصريحاته قائلا: أداء الزمالك ليس في أفضل حال ، ويحتاج إلى تطوير في أداء بعض اللاعبين، وهذه مهمة فيريرا مع الزمالك خلال الفترة المقبلة.