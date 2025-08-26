نبيل عيسى يكشف لـ«صدى البلد» أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل «ولد بنت شايب»

أعرب الفنان نبيل عيسى عن سعادته بالمشاركة في مسلسل “ولد وبنت وشايب”.

وقال نبيل عيسى، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد": “أجسد شخصية رجل أعمال ونصاب متخصص في تداول البيتكوين، وتعمل ليلى أحمد زاهر ومروان المسلماني معه في الشركة”.

وأضاف: “تجربة ولد بنت شايب تجربة مختلفة ومميزة، والبروفات والتحضيرات لمسلسل ولد وبنت وشايب كانت مليئة بالطاقة الإيجابية، خاصة أن زينة عبد الباقي تتمتع بموهبة كبيرة في الإخراج وتعمل باحترافية شديدة، كما أن أشرف عبد الباقي يجعل التصوير مليئا بالإيجابية وبطابع كوميدي”.

مسلسل “ولد وبنت وشايب” عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions، على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

المسلسل من بطولة من أشرف عبد الباقي، وانتصار، ونبيل عيسى، وليلى أحمد زاهر، وفادي السيد، ومروان المسلماني، وإخراج زينة أشرف عبد الباقي.