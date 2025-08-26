قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
محافظات

تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من الأهالي على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة المختلفة.

ويحرص سكان الواحات بشكل يومي على متابعة حركة أسعار السلع والخضر والفاكهة لرصد التغيرات المستمرة، في ظل جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وإليكم قائمة بأسعار الخضر والفاكهة المتداولة بأسواق المحافظة اليوم، الثلاثاء، وذلك وفق ما رصدته جولة ميدانية أجريت صباحًا داخل الأسواق المركزية وعدد من الأسواق الشعبية بمراكز الوادي الجديد المختلفة.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم

شهدت أسعار الخضر استقرارًا يميل إلى التراجع، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و15 جنيهًا، والطماطم من 10 حتى 15 جنيهًا، فيما سجلت الخيار من 10 إلى 15 جنيهًا، والكوسة تراوح بين 13 و15 جنيهًا للكيلوجرام الواحد.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة، إذ سجل الجوافة 30–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 35 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح بين 40 و50 جنيهًا، والبرتقال البلدي 30–35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات السابقة.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 35 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة معدلات الإقبال عليها خلال العطلات الصيفية والمناسبات الأسرية المختلفة المنتشرة حاليًا.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي حققت طفرة زراعية كبرى في السنوات الأخيرة، بفضل دعم الحكومة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، إذ ساعدت الصوب الحديثة وأنظمة الري المتطورة في تحسين جودة المحاصيل وتوفيرها على مدار العام.

