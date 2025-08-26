تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة بأسواق الوادي الجديد

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار الخضر والفاكهة والسلع الغذائية، وسط إقبال متزايد من الأهالي على الشراء، خاصة مع وفرة المنتجات المحلية القادمة من المزارع والصوب المنتشرة بمراكز وقرى المحافظة المختلفة.

ويحرص سكان الواحات بشكل يومي على متابعة حركة أسعار السلع والخضر والفاكهة لرصد التغيرات المستمرة، في ظل جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الاحتكار، مع تكثيف حملات الرقابة بما ينعكس إيجابيًا على تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء على المواطنين.

وإليكم قائمة بأسعار الخضر والفاكهة المتداولة بأسواق المحافظة اليوم، الثلاثاء، وذلك وفق ما رصدته جولة ميدانية أجريت صباحًا داخل الأسواق المركزية وعدد من الأسواق الشعبية بمراكز الوادي الجديد المختلفة.

أسعار الخضراوات في الوادي الجديد اليوم

شهدت أسعار الخضر استقرارًا يميل إلى التراجع، حيث تراوح سعر كيلو البطاطس بين 10 و15 جنيهًا، والطماطم من 10 حتى 15 جنيهًا، فيما سجلت الخيار من 10 إلى 15 جنيهًا، والكوسة تراوح بين 13 و15 جنيهًا للكيلوجرام الواحد.

أما أسعار الفاكهة فجاءت متفاوتة، إذ سجل الجوافة 30–35 جنيهًا للكيلو، والعنب 35 جنيهًا، بينما تراوح سعر التفاح بين 40 و50 جنيهًا، والبرتقال البلدي 30–35 جنيهًا، والموز بنفس المعدلات السابقة.

كما تراوح سعر كيلو الفراولة بين 35 و45 جنيهًا، والخوخ من 35 حتى 40 جنيهًا، وسط توقعات بزيادة معدلات الإقبال عليها خلال العطلات الصيفية والمناسبات الأسرية المختلفة المنتشرة حاليًا.

وتعد محافظة الوادي الجديد من أبرز المحافظات التي حققت طفرة زراعية كبرى في السنوات الأخيرة، بفضل دعم الحكومة للمشروعات الإنتاجية وتشجيع المزارعين، إذ ساعدت الصوب الحديثة وأنظمة الري المتطورة في تحسين جودة المحاصيل وتوفيرها على مدار العام.