شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

حققت شيفروليه نجاحًا استثنائيًا مع منصة كورفيت C8 التي أعادت تعريف السيارات الرياضية الأمريكية بأداء ينافس الأوروبيين بسعر أقل.

لكن هذا النجاح اصطدم مؤخرًا بمشكلة تقنية دفعت جنرال موتورز إلى إصدار استدعاء عاجل لعدد من طرازات شيفروليه كورفيت، بعدما تبين وجود خطر حريق مرتبط بمضخة الوقود في بعض النسخ الخاصة عالية الأداء.

تفاصيل استدعاء شيفروليه كورفيت

ويشمل الاستدعاء سيارات شيفروليه كورفيت Z06 وكورفيت ZR1 موديلات 2023-2026، إضافة إلى كورفيت ZR1 موديلات 2025-2026.

وكشفت الشركة أن الخلل ناتج عن المبرد ومراوح التبريد في الجانب الأيسر، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأجزاء إلى تسرب أبخرة البنزين نحو أجزاء المحرك الساخنة، وهو ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وأكدت شيفروليه أنها تطور حلاً تقنيًا عبر حشوة واقية لتحويل مسار الوقود المتسرب، وسيتم توفيرها للوكلاء لتركيبها بمجرد اعتمادها رسميًا.

وحتى الآن، تم تسجيل حادثتين يُشتبه في ارتباطهما بالمشكلة، وقد تسببتا في إصابات طفيفة.

تعليمات هامة لملاك شيفروليه كورفيت

ولم يكتمل الاستدعاء بشكل نهائي بعد، لكن على ملاك هذه الطرازات البحث عن رقم تعريف المركبة (VIN) عبر موقع استدعاءات جنرال موتورز أو موقع الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

كما شددت شيفروليه على ضرورة اتباع إرشادات التزود بالوقود بعناية، ومنها:

إدخال فوهة الوقود بالكامل قبل التعبئة

عدم تجاوز الحد المسموح بعد توقف المضخة التلقائي

التأكد من إطفاء المحرك أثناء التزود بالوقود



هل يشمل الخطر جميع سيارات شيفروليه كورفيت C8؟

أوضحت جنرال موتورز أن الاستدعاء يخص فقط نسخ شيفروليه كورفيت Z06 وZR1، حيث إنهما مزودتان بمشعّ ومروحة إضافيين هما السبب المباشر في المشكلة.

أما باقي إصدارات كورفيت C8 فلا تواجه هذا الخطر وتُعتبر آمنة للاستخدام.

مستقبل شيفروليه كورفيت بعد الأزمة

رغم هذه الأزمة، لا تزال شيفروليه كورفيت C8 تمثل نقطة تحول تاريخية في صناعة السيارات الرياضية الأمريكية بفضل محركها الوسطي وأدائها المبهر مقارنة بسعرها.

لكن هذا الاستدعاء يعد اختبارًا مهمًا لشيفروليه في الحفاظ على ثقة عملائها وضمان أعلى معايير الأمان في سياراتها.