قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
أمطار رعدية وارتفاع نسب الرطوبة.. الأرصاد تعلن مفاجأة لمدة أسبوع
بداية من الشهر المقبل.. تقنين أنماط عمل جديدة أبرزها الدليفري وفري لانسر
الكلوروفينابير السبب.. مفاجأة جديدة بقضية مقتل أب وأطفاله الستة على يد زوجته بالمنيا
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ
التعليم العالي: انطلاق اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية السبت.. أماكن التقديم
الجامع الأزهر ينظم أمسية دينية ضمن احتفالاته بالمولد النبوي.. ورئيس الجامعة يدعو للتأسي بالسنة النبوية
إيران: اتهامات أستراليا لنا مرفوضة وندرس الرد على قرارها بطرد سفيرنا
انتهاء ظاهرة الأدوية منتهية الصلاحية.. إجراءات جديدة للتتبع إلكترونيًا من الدولة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
عزة عاطف

حققت شيفروليه نجاحًا استثنائيًا مع منصة كورفيت C8 التي أعادت تعريف السيارات الرياضية الأمريكية بأداء ينافس الأوروبيين بسعر أقل. 

لكن هذا النجاح اصطدم مؤخرًا بمشكلة تقنية دفعت جنرال موتورز إلى إصدار استدعاء عاجل لعدد من طرازات شيفروليه كورفيت، بعدما تبين وجود خطر حريق مرتبط بمضخة الوقود في بعض النسخ الخاصة عالية الأداء.

تفاصيل استدعاء شيفروليه كورفيت

ويشمل الاستدعاء سيارات شيفروليه كورفيت Z06 وكورفيت ZR1 موديلات 2023-2026، إضافة إلى كورفيت ZR1 موديلات 2025-2026. 

وكشفت الشركة أن الخلل ناتج عن المبرد ومراوح التبريد في الجانب الأيسر، حيث يمكن أن تؤدي هذه الأجزاء إلى تسرب أبخرة البنزين نحو أجزاء المحرك الساخنة، وهو ما قد يؤدي إلى نشوب حريق.

وأكدت شيفروليه أنها تطور حلاً تقنيًا عبر حشوة واقية لتحويل مسار الوقود المتسرب، وسيتم توفيرها للوكلاء لتركيبها بمجرد اعتمادها رسميًا. 

وحتى الآن، تم تسجيل حادثتين يُشتبه في ارتباطهما بالمشكلة، وقد تسببتا في إصابات طفيفة.

تعليمات هامة لملاك شيفروليه كورفيت

ولم يكتمل الاستدعاء بشكل نهائي بعد، لكن على ملاك هذه الطرازات البحث عن رقم تعريف المركبة (VIN) عبر موقع استدعاءات جنرال موتورز أو موقع الإدارة الأمريكية لسلامة المرور على الطرق السريعة (NHTSA).

كما شددت شيفروليه على ضرورة اتباع إرشادات التزود بالوقود بعناية، ومنها:

  • إدخال فوهة الوقود بالكامل قبل التعبئة
  • عدم تجاوز الحد المسموح بعد توقف المضخة التلقائي
  • التأكد من إطفاء المحرك أثناء التزود بالوقود


هل يشمل الخطر جميع سيارات شيفروليه كورفيت C8؟

أوضحت جنرال موتورز أن الاستدعاء يخص فقط نسخ شيفروليه كورفيت Z06 وZR1، حيث إنهما مزودتان بمشعّ ومروحة إضافيين هما السبب المباشر في المشكلة. 

أما باقي إصدارات كورفيت C8 فلا تواجه هذا الخطر وتُعتبر آمنة للاستخدام.

مستقبل شيفروليه كورفيت بعد الأزمة

رغم هذه الأزمة، لا تزال شيفروليه كورفيت C8 تمثل نقطة تحول تاريخية في صناعة السيارات الرياضية الأمريكية بفضل محركها الوسطي وأدائها المبهر مقارنة بسعرها. 

لكن هذا الاستدعاء يعد اختبارًا مهمًا لشيفروليه في الحفاظ على ثقة عملائها وضمان أعلى معايير الأمان في سياراتها.

شيفروليه شيفروليه كورفيت شيفروليه كورفيت C8 استدعاء شيفروليه سيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

الفنانة سليمة خضير

وفاة الفنانة سليمة خضير.. تفاصيل

الفنان اشرف عبد الباقي و زينة اشرف عبد الباقي

أشرف عبد الباقي يكشف أسرار وكواليس شخصيته في مسلسل ولد بنت شايب|خاص

مهرجان الغردقة

58 فيلما و30 دولة تتنافس بمهرجان الغردقة لسينما الشباب

بالصور

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

حمالات ستان.. هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

حمالات ستان..هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان..هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها
حمالات ستان..هنادى مهنا تثير الجدل بإطلالتها

نيسان تطلق أول سيارة للكلاب بمواصفات قياسية: روج دوج

نيسان
نيسان
نيسان

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد