الحنفية اتقفلت عليه.. والد حسام حبيب يهاجم محامي شيرين عبد الوهاب
بعد تعادل المحلة.. أعضاء بإدارة الأهلي يطالبون برحيل ريبيرو
مرشحة للكونجرس في تكساس تتقرب للاحتلال الإسرائيلي بحرق القرآن
35 مليون دولار استثمارات تركية في صناعة المنسوجات والملابس بالقنطرة غرب.. 2000 فرصة عمل جديدة
بكفالة 20 مليون دولار .. إخلاء سبيل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة
ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023
خاص| رئيس مياه الإسكندرية: حل أزمة شقة الفنان توفيق عبدالحميد وتركيب العداد مرة أخرى
رئيس البورصة: سنعمل على تعزيز مكانة السوق المصرية وجذب طروحات جديدة
تحويلات المصريين بالخارج تصل إلى 36.5 مليار دولار في 2024/2025.. ارتفاع قياسي بنسبة 66%
الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة 5 بالاختناق إثر اقتحام قوات الاحتلال
وزارة الصحة بغزة: 17 شهيدًا و122 مصابًا في قصف إسرائيلي خلال 24 ساعة
أخبار البلد

كيف استعد معهد الكوزن المصري الياباني لبدء العام الدراسي الجديد؟

ياسمين بدوي

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن انطلاق حملة الاستعدادات داخل مقر معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد،  وذلك بالتعاون مع الخبراء اليابانيين من هيئة «الجايكا» اليابانية.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الحملة تضمنت برنامج تدريب مكثف لمدة أسبوعين لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب تجهيز البنية التحتية والبيئة المادية بمقر المعهد لاستقبال الطلاب وفق أعلى المعايير التعليمية اليابانية، كما شملت التجهيزات تزويد المعهد بأجهزة وشاشات عرض تفاعلية، ومعامل متخصصة في الفيزياء والكيمياء والإلكترونيات والروبوتات، بما يلبي احتياجات التخصصات المختلفة، كما تم اعتماد اللونين الرمادي والنبيتي زيًا رسميًا للطلاب.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أنه من المقرر استضافة أولياء الأمور والطلاب يومي 31 أغسطس و 1 سبتمبر بمقر المعهد، وذلك للرد على استفساراتهم وتنظيم جولة تعريفية للتعرف على المعامل والتجهيزات، فضلًا عن استكمال إجراءات تسجيل الطلاب، كما أوضحت أن إدارة المعهد تقدم منح تفوق ومنح دعم اجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ضمانًا لتكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

من جانبه، قال اللواء مهندس إيهاب عبد الله رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير التعليم يهدف إلى توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح نموذج الكوزن التعليمي، وتوفير أفضل الخدمات للطلاب، مشيرًا إلى مشاركته في الترحيب بالمتدربين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين خلال الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي بمقر المعهد.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور جونتشي موري، الخبير الياباني والمدير المشارك في إدارة مشروع معاهد  الكوزن المصرية اليابانية، أن التدريب الجاري يطبق معايير الجودة اليابانية (KIS) المعتمدة من المعهد الوطني للتدريب باليابان (NIT)، وبمشاركة نخبة من الخبراء اليابانيين الذين يقودون تنفيذ هذا النموذج في موطنه الأصلي.

يأتي هذا التعاون في إطار التوجه نحو دعم التعليم التكنولوجي في مصر، وتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني لتقديم تجربة تعليمية رائدة تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

التقديم في معهد الكوزن المصري الياباني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وكان قد أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس الحادي والثلاثين من يوليو

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المعهد يمثل تجربة تعليمية فريدة بالشراكة مع الجانب الياباني، تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين على أعلى مستوى تكنولوجي، مشيرة إلى أن التقديم هذا العام تمت اتاحته للطلاب الذين حصلوا على مجموع 85‎%‎ فأكثر في الشهادة الإعدادية .

