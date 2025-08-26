كيف استعد معهد الكوزن المصري الياباني لبدء العام الدراسي الجديد؟

أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء عن انطلاق حملة الاستعدادات داخل مقر معهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بالتعاون مع الخبراء اليابانيين من هيئة «الجايكا» اليابانية.

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الحملة تضمنت برنامج تدريب مكثف لمدة أسبوعين لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، إلى جانب تجهيز البنية التحتية والبيئة المادية بمقر المعهد لاستقبال الطلاب وفق أعلى المعايير التعليمية اليابانية، كما شملت التجهيزات تزويد المعهد بأجهزة وشاشات عرض تفاعلية، ومعامل متخصصة في الفيزياء والكيمياء والإلكترونيات والروبوتات، بما يلبي احتياجات التخصصات المختلفة، كما تم اعتماد اللونين الرمادي والنبيتي زيًا رسميًا للطلاب.

وأضافت - في البيان الصحفي الصادر عن الصندوق - أنه من المقرر استضافة أولياء الأمور والطلاب يومي 31 أغسطس و 1 سبتمبر بمقر المعهد، وذلك للرد على استفساراتهم وتنظيم جولة تعريفية للتعرف على المعامل والتجهيزات، فضلًا عن استكمال إجراءات تسجيل الطلاب، كما أوضحت أن إدارة المعهد تقدم منح تفوق ومنح دعم اجتماعي بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، ضمانًا لتكافؤ الفرص التعليمية بين جميع الطلاب.

من جانبه، قال اللواء مهندس إيهاب عبد الله رمضان، رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني، أن بروتوكول التعاون مع صندوق تطوير التعليم يهدف إلى توفير كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لإنجاح نموذج الكوزن التعليمي، وتوفير أفضل الخدمات للطلاب، مشيرًا إلى مشاركته في الترحيب بالمتدربين من أعضاء هيئة التدريس والإداريين خلال الأسبوع الثاني من البرنامج التدريبي بمقر المعهد.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور جونتشي موري، الخبير الياباني والمدير المشارك في إدارة مشروع معاهد الكوزن المصرية اليابانية، أن التدريب الجاري يطبق معايير الجودة اليابانية (KIS) المعتمدة من المعهد الوطني للتدريب باليابان (NIT)، وبمشاركة نخبة من الخبراء اليابانيين الذين يقودون تنفيذ هذا النموذج في موطنه الأصلي.

يأتي هذا التعاون في إطار التوجه نحو دعم التعليم التكنولوجي في مصر، وتعزيز الشراكة مع الجانب الياباني لتقديم تجربة تعليمية رائدة تسهم في إعداد كوادر بشرية مؤهلة تلبي احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

التقديم في معهد الكوزن المصري الياباني للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية

وكان قد أعلن صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، عن فتح باب القبول بمعهد الكوزن المصري الياباني بمدينة العاشر من رمضان، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية، وذلك ابتداء من يوم الاثنين الموافق الحادي والعشرين من يوليو الجاري، وحتى يوم الخميس الحادي والثلاثين من يوليو

وأكدت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن المعهد يمثل تجربة تعليمية فريدة بالشراكة مع الجانب الياباني، تهدف إلى إعداد خريجين مؤهلين على أعلى مستوى تكنولوجي، مشيرة إلى أن التقديم هذا العام تمت اتاحته للطلاب الذين حصلوا على مجموع 85‎%‎ فأكثر في الشهادة الإعدادية .