الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة
خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
تحقيقات وملفات

غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة

شواطئ
شواطئ
قسم المحافظات

قررت عدد من المحافظات الساحلية إغلاق عدد من الشواطئ بعد تحذيرات من خطورتها، وذلك حرصًا على أرواح المواطنين خلال موسم الصيف و ارتفاع الأمواج .

محافظة الإسكندرية 

أعلنت محافظة الاسكندرية الغلق الكامل لشواطىء الاسكندرية اليوم الثلاثاء بقطاعيه الشرقي والغربي وذلك بناءً على تقارير هيئة الأرصاد الجوية التي حذّرت من ارتفاع الأمواج الذي قد يصل إلى3.5 متر، وذلك حرصا على سلامة رواد الشواطئ.

وأهابت محافظة الاسكندرية بالمواطنين توخي الحيطة والحذر، وفقا لتوقعات الطقس إلى اضطراب في الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل البحر المتوسط، خاصة بمناطق مطروح، العلمين، الإسكندرية، بلطيم، لحين تحسن الاحوال الجومائية.

وناشدت الادارة المركزية للسياحة والمصايف جميع المتابعين الإلتزام بالقرار وعدم التوجه إلى الشواطئ اليوم حفاظًا على سلامتكم.

وأكدت الإدارة المركزية للسياحة على انتشار فرق الإنقاذ، ومفتشي الإدارة بكامل قوتها على شواطئ الإسكندرية لضمان تنفيذ القرار.


محافظة مطروح

يستمر لليوم الثالث على التوالى  منع  المصطافين من عدم ممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة بمرسي مطروح لعدم استقرار حالة البحر اليوم الثلاثاء ، نظرا لارتفاع الأمواج وشدة التيارات ووجود سحب في البحر.

حيث تقرر  اغلاق الشواطئ امام زوار  ومنع نزول البحر بشواطئ الأبيض - وأم الرخم وعجيبة لعدم استقرار حالة البحر اليوم الثلاثاء.

ويمكن  لضيوف المدينة السباحة والاستمتاع بنزول البحر في العديد من الشواطئ الآمنة بنطاق المدينة التي يتوافر فيها كافة الخدمات وهي روميل - البنست - النخيل - بحيرة كليوباترا - الليدو - مطروح العام - الغرام " .

ويشدد رئيس مدينة مرسى مطروح علي ضرورة عدم نزول البحر في المزارات في كليوباترا والغرام وهي للزيارات والتقاط الصور التذكارية فقط وليست للسباحة ، وشدد علي الالتزام بتعليمات المدينة التي تتابع الحالة العامة يومياً وتوجه التحذيرات للمصطافين والزائرين بجميع الشواطئ ، حفاظا علي أرواح الجميع .

ووجه اللواء محمد صحصاح لرؤساء الشواطئ والشباب المنتفع من موسم الصيف بضرورة منع رواد الشواطئ من السباحة والإلتزام بتعليمات رؤساء الشواطئ بالمتابعة الميدانية علي البحر للحفاظ على أرواح ضيوفنا وأهالينا بالمدينة .

موضحاً بأننا غير مسئولين تماماً عن نزول رواد الشواطئ البحر وممارسة السباحة في الشواطئ المفتوحة التي لا يوجد بها خدمات او مسئولين للشواطئ بمدينة مرسي مطروح ونتمني لضيوف المدينة لكم قضاء وقت ممتع .

ويتابع قسم التوعية بالعلاقات العامة بمجلس المدينة حالة البحر من خلال تقارير المرور الميداني وبيانات خبراء الأرصاد الجوية لتحذير المصطافين ورواد الشواطئ من نزول البحر في حالة عدم الاستقرار ووجود نوات من حملات للتوعية بالصفحة الرسمية لمجلس المدينة وصفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة .

محافظة كفر الشيخ 

يشهد مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، انتظامًا تامًا وإقبالًا كبيرًا من المصطافين، خصوصا خلال الفترة الأخيرة، مع ارتفاع درجات الحرارة.

وجرى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الزوار، بانتشار فرق الإنقاذ على طول الشواطئ لتقديم المساعدة عند الحاجة.

في  السياق نفسه، ناشدت الوحدة المحلية لمدينة مصيف بلطيم، المصطافين بضرورة توخي الحذر والالتزام بالإرشادات التي تهدف لحماية حياتهم. 

وحذرت من الدخول إلى المناطق التي بها تيارات مائية قوية أو دوامات  حرصاً على سلامة المواطنين.

محافظة الإسكندرية المحافظات الساحلية الشواطئ

