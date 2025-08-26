اختيار مقرر جديد للجنة الدراما بالإذاعة وإعلان التشكيل الشهر المقبل

تبحث الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلماني تكليف مقرر جديد للجنة الدراما بالإذاعة.

وتدرس الهيئة إعلان تشكيل اللجنة الجديدة الشهر المقبل. وستضم اللجنة نخبة من الخبراء والمختصين والشخصيات الوطنية البارزة.

وفي ١٤ أغسطس الجاري، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية التراث الإذاعى والتليفزيونى عبر مشروع شامل لتحويل جميع الأشرطة القديمة إلى وسائط رقمية متطورة تمهيدا لاستثمار المحتوى ضمن منصة رقمية عالمية للهيئة الوطنية للإعلام.

كما وجه الرئيس السيسي بالمضى قدما فى إعداد الموقع العالمى لإذاعة القرآن الكريم من أجل حفظ تراث القراء والمبتهلين وحماية البرامج العديدة التى تعاقب بثها فى إذاعة القرآن الكريم منذ تأسيسها عام 1964.