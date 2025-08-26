المفوضية الأوروبية: نواصل ممارسة الضغوط على إسرائيل لتحسين الوضع في غزة

أعلنت المفوضية الأوروبية عن استمرار جهودها في الضغط على إسرائيل من أجل تحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والعمل على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.

تحسين ظروف المدنيين في غزة

أكدت المفوضية أن التركيز ينصب على تسهيل دخول الإمدادات الطبية والغذائية والمستلزمات الأساسية، لتخفيف معاناة المدنيين جراء الأوضاع الراهنة في القطاع.

الدعوة إلى فتح المعابر الإنسانية

دعت المفوضية جميع الأطراف المعنية إلى التعاون وفتح المعابر بشكل عاجل، لضمان إيصال المساعدات دون تأخير، وتحقيق استقرار نسبي في المنطقة.