ارتفاع عدد ضحايا غزة إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا منذ 7 أكتوبر 2023

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 62,819 شهيدًا و158,629 مصابًا، في ظل استمرار القصف واستهداف الأحياء السكنية ومراكز الإيواء.

الوضع الإنساني في تدهور مستمر

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل نقلًا عن الوزارة، أن الأرقام تعكس كارثة إنسانية غير مسبوقة، وسط انهيار شبه كامل في المنظومة الصحية، ونقص حاد في الإمدادات الطبية، ومحدودية وصول المساعدات إلى المدنيين المتضررين.

دعوات لتحرك دولي عاجل

تواصلت الدعوات من منظمات حقوقية وإنسانية دولية بضرورة وقف العدوان فورًا وفتح تحقيقات دولية في الانتهاكات المستمرة بحق المدنيين، مع التأكيد على ضرورة تدخل المجتمع الدولي لتأمين المساعدات العاجلة وحماية السكان.