خطر قادم.. هل يهدد ظهور النينيا نصف الكرة الأرضية هذا الشتاء؟
حقيقة صرف منح مالية من وزارة التضامن بمناسبة العام الدراسي
برلماني: اعتقال أحمد عبد القادر في بريطانيا انحياز مرفوض للإخوان
غلق عدد من الشواطئ في مختلف المحافظات حفاظًا على أرواح المواطنين والحد من حوادث الغرق المتكررة
صحة غزة: ارتفاع ضحايا الاحتلال امام مراكز توزيع المساعدات إلى 2140 شهيدًا
الإحصاء: 153.3% ارتفاعًا في حجم الصادرات المصرية للإمارات خلال النصف الأول من 2025
قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات
معلومات الوزراء: 38% من الكنديين و49% من الأمريكيين يعتبرون العمليات الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية
حماس : اقتحامات الضفة الغربية تعبر عن نهج الاحتلال التدميري الاستئصالي
بعد عودتها إلى مصر.. رسالة مؤثرة من نجل شقيقة أنغام
نواب وأحزاب يدينون اعتقال "ميدو": انتهاك صارخ لحقوق الإنسان.. وانحياز من السلطات البريطانية لأجندات الجماعة الإرهابية.. ومطالب بالإفراج الفوري عنه
توفيق عبد الحميد: أزمتي مع شركة المياه في طريقها للحل.. أشكر المسؤولين علي الاستجابةl خاص
توك شو

قوافل زاد العزة تواصل العبور إلى قطاع غزة وسط تزايد عدد الشاحنات

منار عبد العظيم

أكد محمد عبيد، موفد قناة "القاهرة الإخبارية" من معبر رفح، أن قوافل المساعدات المصرية والدولية ما تزال تتدفق إلى قطاع غزة ضمن قافلة "زاد العزة"، موضحًا أن الفوج الثالث من القافلة رقم 23 دخل بالفعل عبر معبر رفح متجهًا إلى معبر كرم أبو سالم، حيث يخضع للتدقيق قبل السماح له بالدخول الكامل إلى القطاع.

شاحنات محملة بالمساعدات الغذائية والإنسانية

وأشار عبيد إلى أن الفوج الأول من القافلة كان يضم أكثر من 30 شاحنة، تبعها فوج ثانٍ بالعدد نفسه تقريبًا، فيما حمل الفوج الثالث شاحنات محمّلة بسلال غذائية، ومياه شرب، ودقيق، وصناديق مواد غذائية متنوعة مقدمة من منظمات دولية، بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، الذي يقوم بالتنسيق المباشر لعملية دخول المساعدات.

تحرك شاحنات جديدة ومطالب بزيادة الوقود

وكشف عبيد أن 30 شاحنة أخرى تابعة للتحالف الوطني للعمل الأهلي المصري تحركت خلال الساعات الماضية باتجاه معبر كرم أبو سالم، في انتظار السماح لها بالمرور، مضيفًا أن ثلاث شاحنات سولار دخلت القطاع صباح اليوم، نظرًا لأهميتها الحيوية في تشغيل المرافق الصحية والخدمية.

 وأكد وجود مطالبات مصرية مستمرة بزيادة عدد شاحنات الوقود لتلبية الاحتياجات المتفاقمة في غزة.

مساعدات جوية تصل إلى العريش وتنسيق لدخولها

وأوضح أن طائرات مساعدات من دول عربية وإسلامية وصلت إلى مطار العريش الدولي، محمّلة بالمواد الغذائية والمستلزمات الأساسية، ويجري التنسيق لإدخالها إلى القطاع، وسط توقعات بهبوط طائرات إضافية محمّلة بأطنان من المساعدات خلال الساعات المقبلة.

استعدادات لإدخال خيام إيواء وأمل بمرور سلس

وأشار إلى جاهزية كاملة لإدخال خيام إيواء فور الحصول على الموافقات اللازمة من الجانب الإسرائيلي، مشددًا على أن وتيرة التوافد مستمرة، وعدد الشاحنات في تزايد، في ظل آمال كبيرة بمرور القوافل دون عراقيل أو تأخير.

