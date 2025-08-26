الهلال الأحمر يدفع بأكثر من 3700 طن مساعدات في «زاد العزة» الـ 23 إلى غزة

يواصل الهلال الأحمر المصري،

الإمداد بالمساعدات الغذائية والإغاثية إلى قطاع غزة، وأطلق صباح اليوم الباكر، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة» الـ 23، حاملة نحو 200 شاحنة من المساعدات الإنسانية في اتجاه جنوب القطاع، عبر معبر كرم أبو سالم، وذلك في إطار جهوده المتواصلة كآلية وطنية لتنسيق المساعدات إلى غزة.

ودفعت قافلة الـ 23 من «زاد العزة»، بنحو 200 شاحنة تحمل أكثر من 3700 طن من المساعدات اللازمة والتي تضمنت قرابة 3500 طن سلال غذائية ودقيق، وأكثر من مائتي طن المستلزمات الإغاثية الضرورية التي يحتاجها القطاع ، ويأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتقديم الدعم الغذائي والإغاثي لأهالي غزة.

يذكر أن، قافلة « زاد العزة .. من مصر إلى غزة »، التي أطلقها الهلال الأحمر المصرى، انطلقت في 27 يوليو، حاملة آلاف الأطنان من المساعدات التي تنوعت بين: سلاسل الإمداد الغذائية، دقيق، ألبان أطفال، مستلزمات طبية، أدوية علاجية، مستلزمات عناية شخصية، وأطنان من الوقود.

ويتواجد الهلال الأحمر المصري كآلية وطنية لتنسيق وتفويج المساعدات إلى غزة، على الحدود منذ بدء الأزمة حيث لم يتم غلق معبر رفح من الجانب المصري نهائيًا، وواصل تأهبه فى كافة المراكز اللوجستية وجهوده المتواصلة لدخول المساعدات التي بلغت أكثر من نصف مليون طن من المساعدات الإنسانية و الإغاثة، وذلك بجهود 35 ألف متطوع بالجمعية.