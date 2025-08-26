تنشيط السياحة تنظم ورشة عمل للمصريين العاملين بالسوق الصيني "china read"

تنظم هيئة تنشيط السياحة ، ورشة عمل بالقاهرة للمصريين العاملين بالسوق الصيني ،وذلك في ظل التزايد الملحوظ في أعداد السائحين الوافدين من السوق الصيني ،ومايثملة هذا السوق من أهمية متنامية لصناعة السياحة والضيافة في مصر.

أوضحت هيئة تنشيط السياحة ،في منشور حصل "صدى البلد" على نسخة منه ، أن عنوان الورشة التدريبية سيكون "china ready" ، والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالقطاع في التعامل مع السائحين الصينيين.

أشارت الهيئة ،إلى موضوعات ورشة العمل ،حيث تتضمن اتجاهات سوق السياحة الصيني ،فهم السوق الصيني وتاريخ وعادات وثقافة الصينيين ، بالإضافة إلى التغيرات السلوكية للسائح الصيني بعد جائحة كورونا .

أفادت أن الورشة ستشمل، التعرف على كيف يختار الصينيون الوجهات الفندقية ،ومعرفة متخصصة بالصناعة وشركات إدارة الوجهات ،وكيفية الوصول إلى سوق الإجتماعات والحوافز والمؤتمرات.

تابعت الهيئة أن الورشة ستحتوي على معرفة استراتيجيات التسويق الموجهة لجذب الشرائح الثرية ،والمشهد الرقمي من الإلهام والترويج حتى الحجز ،وإستراتيجيات وأدوات التسويق عبر الإنترنت وخارجة ،والذكاء الإصطناعى للسياحة الصينية الصادرة .

تتضمن ورشة العمل تطوير وتحسين تجارب السائح الصيني في المقصد السياحي ، بالإَافة إلى التحديات والمعوقات التي تواجه السياحة الصينية في الخارج.