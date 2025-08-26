وكيل تعليم الوادي الجديد يعلن جاهزية المدارس للعام الدراسي الجديد

أكد الدكتور سامي فضل، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، جاهزية مدارس المحافظة لانطلاق العام الدراسي الجديد 2025 / 2026، مشيرًا إلى الانتهاء من سد العجز بجميع التخصصات، والالتزام بكافة اللوائح المنظمة للعمل، مع الاستفادة القصوى من الموارد البشرية المتاحة لتقديم خدمة تعليمية متميزة تحقق أعلى معايير الجودة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه تابع ميدانيًا استعدادات قطاع الداخلة التعليمي، حيث تفقد مدارس المعسكر للتعليم الأساسي، بقرى غرب الموهوب، بدأ الجولة بتفقد مدرسة الجهاد للتعليم الأساسي، الصحوة للتعليم الأساسي، الهجان الثانوية، وغرب الموهوب الثانوية، رافقه أيمن حنفي مدير إدارة الداخلة التعليمية ووكيل الإدارة، وخالد جبالي مدير المرحله الاعدادية والثانوية.

وشدد على أن المدارس ستبدأ الدراسة في أجواء منظمة تليق بالطلاب وتوفر بيئة تعليمية جاذبة تسهم في رفع الروح المعنوية وتشجيعهم على الاستفادة القصوى من العملية التعليمية.

وأوضح "فضل" أن خطة تطوير المدارس بالمحافظة تضمنت تنفيذ 20 مشروعًا إنشائيًا بإجمالي 245 فصلًا دراسيًا، بتكلفة تقارب 450 مليون جنيه، شملت إنشاء 6 مدارس جديدة تضم 87 فصلًا بتكلفة 95 مليون جنيه تدخل الخدمة هذا العام، بجانب أعمال صيانة شاملة لـ 17 مدرسة بتكلفة 61.5 مليون جنيه، منها 5 مدارس تم الانتهاء منها، و12 مدرسة جارٍ العمل بها. كما أُنشئت مدارس نوعية جديدة، من بينها المدرسة التكنولوجية والمدرسة اليابانية.

وأضاف أن مشروع مدرسة المتفوقين STEM بمدينة الخارجة يُقام على مساحة 9690 م2 بتكلفة 90 مليون جنيه، ويضم مباني إقامة منفصلة للبنين والبنات، و12 معملًا، وصالات رياضية، ومطعمًا، ومن المقرر دخوله الخدمة بالعام الدراسي 2026 / 2027.

كما تم طرح أعمال إنشاء وتطوير وصيانة في 23 مدرسة بتكلفة 334 مليون جنيه، بدأت الأعمال فعليًا في 11 مدرسة، فيما يجري العمل بـ 5 مدارس أخرى تدخل الخدمة العام المقبل، بجانب استكمال طرح مدرسة صلاح الدين الابتدائية ومدرسة STEM الثانية.