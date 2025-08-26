المصريين في الخارج: نتواصل بشكل مباشر مع جميع الجهات في بريطانيا للإفراج عن أحمد عبد القادر

أكدت ميرفت خليل، رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، أن المصري أحمد عبد القادر من الشخصيات المحترمة والمهذبة، مشيرا إلى أنه كان يدافع عن بلده، ولم يرتكب أي شئ خاطئ.

وقالت ميرفت خليل، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه كنا على تواصل مع جميع الجهات في بريطانيا، مؤكدا أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي تدخل بشكل ولا يوجد أي خطر على المصري أحمد عبد القادر.

وتابعت رئيس الإتحاد العام للمصريين في الخارج ببريطانيا، أنه ننتظر نتيجة التحقيقات، مؤكدة أنه نتواصل مع الجهات الحكومية، وسنسعى لأن يتم الإفراج بشكل فوري عنه.