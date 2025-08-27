تجديد حبس متهم بسرقة مشغولات ذهبية من سيدة في القاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، تجديد حبس متهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من إحدى السيدات بالمغافلة، عقب ادعائه مساعدتها وتوصيلها بسيارته.

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مشاجرة بين أحد الأشخاص وصاحب ورشة لتصليح مركبات "التوك توك" بدائرة قسم شرطة السلام ثان بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود أي بلاغات بالواقعة، وبسؤال المجني عليه (صاحب الورشة – مقيم بدائرة القسم) أفاد بوقوع مشاجرة بينه وبين أحد السائقين المقيمين بالمنطقة، بسبب خلافات حول أجر صيانة مركبة الأخير، قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بالسب والضرب.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه وبحوزته العصا الخشبية المستخدمة في الاعتداء، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمَين.