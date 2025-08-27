نجم الأهلي السابق: الزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري

تحدث علاء إبراهيم، نجم الأهلي السابق، على أداء لاعبي الزمالك والصفقات الجديدة خلال هذا الموسم.

وقال في تصريحات تلفزيونية: “خوان ألفينا لاعب مش على مستوى نادي الزمالك، والزمالك محظوظ بجدول ترتيب مبارياته في الدوري”.

وتابع: “ألفينا برازيلي مش أصلي وزلاكا أفضل منه”.

وحصل الأنجولي شيكو بانزا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام فاركو في مسابقة الدوري.

وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية الملعب عقب انتهاء اللقاء مباشرة.

وفاز فريق الزمالك على فاركو بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد السلام، في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 10 نقاط يتصدر بهم مسابقة الدوري.