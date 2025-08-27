حقيقة اقتراب المدير الفني السابق للنادي الأهلي من تدريب بيراميدز

قال الإعلامي خالد الغندور، إن خلال الساعات القليلة الماضية انتشرت أخبار تُفيد بدخول بيراميدز في مفاوضات مع مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي الأهلي.



وتابع الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "تواصلنا مع مصدر مقرب من السويسري مارسيل كولر والذي أكد على عدم تواصل أي شخص من بيراميدز مع المدرب للتفاوض على التعاقد معه".

وأكمل: "كولر حقق نجاحات كبيرة مع الأهلي وطبيعي أن يترشح إسمه لتدريب الأندية المصرية والعربية ولكن لا توجد مفاوضات".

واختتم: "بكل تأكيد كولر مدرب محترف وإذا وصل عرض رسمي سيتم مناقشته ودراسته ولكن حتى إذا حدث تواصل بشكل غير رسمي لن يتم الحديث عن الأمر إلا في حال تواصل مباشر من إدارة النادي مع المدرب ووكيله".