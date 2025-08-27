قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خاص للنساء .. اعرفي طرق الوقاية من هبوط الرحم
«سيبوا الناس بجمالها».. صبري فواز يشيد بتصريحات والد الطفلة هايدي بعد لفتتها الإنسانية
علاء إبراهيم: معسكر تونس الأسوأ في تاريخ النادي الأهلي
ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف
هل من واجبات المرأة العاملة مساعدة زوجها في المصاريف؟.. الأزهر يرد
ناقد رياضي يُشيد بالاحترافية في أزمة أحمد فتوح.. ويُثني على أداء الزمالك |فيديو
عبدالعال: خوان ألفينا مهاري وفعال أمام المرمى.. وزيزو يركز على الجري بالكرة
زلزال بقوة 5.4 ريختر يضرب داغستان جنوب روسيا
نقص الأطباء .. النظام الصحي الإسرائيلي يترنح بين الشيخوخة والحرب
كواليس جلسة محامي زيزو مع اللجنة القانونية باتحاد الكرة
الحوثيون يطلقون صاروخًا نحو إسرائيل .. وجيش الاحتلال يتصدى
تهديد إيراني يُلاحق «جروسي».. والاستخبارات النمساوية تتحرّك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رضا عبدالعال ينتقد مدرب الزمالك بسبب مباراة فاركو

رضا عبد العال
رضا عبد العال
محمد سمير

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن المدرب البلجيكي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أخطأ في التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.


وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فيريرا بدأ مباراة فاركو بتشكيل خاطئ ويجب مشاركة محمد شحاتة وبنتايج منذ البداية في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض ".

وأشار إلى أن أحمد فتوح بعيد عن مستواه الفني ولا يجب الدفع به أساسيا في تشكيل الزمالك على الأقل في هذه الفترة ويجب الاعتماد على محمود بينتايج في الجبهة اليسرى.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

