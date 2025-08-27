رضا عبدالعال ينتقد مدرب الزمالك بسبب مباراة فاركو

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن المدرب البلجيكي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك أخطأ في التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن فيريرا بدأ مباراة فاركو بتشكيل خاطئ ويجب مشاركة محمد شحاتة وبنتايج منذ البداية في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض ".

وأشار إلى أن أحمد فتوح بعيد عن مستواه الفني ولا يجب الدفع به أساسيا في تشكيل الزمالك على الأقل في هذه الفترة ويجب الاعتماد على محمود بينتايج في الجبهة اليسرى.