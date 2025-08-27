موجز أخبار جنوب سيناء: المحافظ يتابع مستجدات مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر.. وخطة تأمين مرورية لطلاب المدارس

شهدت جنوب سيناء العديد من الفعاليات والأحداث أبرزها الاجتماع الأول الذي عقده الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء لمتابعة آخر مستجدات مشروع إنتاج الهيدروجين الاخضر بطور سيناء.

كما ناقش محافظ جنوب سيناء مع عدد من المسئولين خطة تأمين عبور طلاب المدارس وطلاب جامعة سلمان الدولية خلال فترة الدراسة.

واليكم تفاصيل موجز الاخبار :

عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا بمكتبه بمدينة شرم الشيخ مع ممثلي الشركة العالمية المنفذة لمشروع إنتاج الطاقة المتجددة الخضراء والهيدروجين الأخضر، المزمع إقامته بمدينة طور سيناء العاصمة واستشاري المحافظة والمعنيين.

وناقش المحافظ خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بالمشروع الذي يُعد من أكبر مشروعات الطاقة النظيفة في مصر، ويستهدف توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دوره في دعم الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الكربونية، بما يعزز مكانة جنوب سيناء كمركز استراتيجي للطاقة المتجددة.

كما أوضح المحافظ أن المشروع لن يقتصر على إنتاج الطاقة النظيفة فحسب، بل سيسهم في إنشاء مجتمع زراعي متكامل، يتضمن توفير المياه اللازمة للري، إضافة إلى إقامة منازل بدوية حديثة، ومستشفى، ومدرسة، بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا السياق، أكد اللواء خالد مبارك استمرار الحوار المجتمعي حول المشروع، بما يضمن إشراك المواطنين وأبناء المحافظة والجهات المعنية في مناقشة تفاصيل المشروع، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم، بما يعزز الشفافية ويحقق أفضل النتائج للمجتمع المحلي.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على تقديم كافة التسهيلات والدعم لضمان سرعة تنفيذ المشروع وتحقيق أقصى استفادة لأبناء جنوب سيناء.

كما عقد اللواء دكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، اجتماعًا موسعًا مع مدير إدارة المرور بالمحافظة، ورئيس مدينة شرم الشيخ، ومدير مديرية الطرق والنقل، لمناقشة دراسة مرورية متكاملة تهدف إلى تهدئة السرعات وضمان العبور الآمن للطلاب مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد.

وتضمنت الدراسة خطة لتطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق المحيطة بجامعة الملك سلمان الدولية والمدارس المجاورة، شملت:

إنشاء مطبات مرورية صوتية تنبيهية (تصدر أصواتًا اهتزازية عند مرور السيارات فوقها) في مواقع حيوية منها مداخل الجامعة والمدارس اليابانية وسكن العاملين لتهدئة السرعات.

تركيب إشارات ضوئية يدوية تتيح للطلاب والمشاة التحكم الآمن في حركة المرور.

وضع لافتات إرشادية وتحذيرية قبل المطبات بمسافة 100 متر، ولوحات توجيه لعبور المشاة على بعد 200 متر، لتعزيز وعي السائقين وضمان الالتزام.

استكمال الفواصل المرورية وتنظيم حركة السير أمام المدارس ومجمعات الخدمات بمنطقة حي الشروق.

ووجّه المحافظ بسرعة التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري وكافة الأجهزة المعنية لبدء تنفيذ هذه التوصيات على وجه السرعة، بما يحقق الانسيابية المرورية ويمنع السير عكس الاتجاه، مع إعطاء الأولوية القصوى لتأمين الطلاب ومرتادي الجامعة والمدارس.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية المرورية بمدينة ، بما يتناسب مع مكانتها السياحية العالمية، ويضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة للمواطنين والزائرين.