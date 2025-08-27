مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن فيريرا.. تفاصيل

طرح الإعلامي مهيب عبد الهادي سؤالاً مثير بشأن مدرب نادي الزمالك يانيك فيريرا.

وكتب مهيب عبد الهادي، عبر فيسبوك: "من 1 إلي 10.. ما تقييمك ليانيك فيريرا مع الزمالك متصدر الدوري حتي الآن ؟".

وأكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" ، أن المدرب البلجيكي فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك، أخطأ في التشكيل الأساسي الذي خاض به مباراة فاركو في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم.



وقال رضا عبدالعال، محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق: " من وجهة نظري أن فيريرا بدأ مباراة فاركو بتشكيل خاطئ ويجب مشاركة محمد شحاتة وبنتايج منذ البداية في التشكيل الأساسي للفريق الأبيض ".

وأشار إلى أن أحمد فتوح، بعيدا عن مستواه الفني ولا يجب الدفع به أساسيا في تشكيل الزمالك، على الأقل في هذه الفترة ويجب الاعتماد على محمود بينتايج في الجبهة اليسرى.