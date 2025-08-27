قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إصابة 25 شخصا في حادث انقلاب أتوبيس بمدينة بدر
قبل بيعها بالاسواق.. ضبط 4 طن حلوى مولد فاسدة
بمناسبة المولد النبوى.. الداخلية: زيارة إستثنائية لجميع نزلاء مراكز الإصلاح
عبدالغفار: منصة الصحة النفسية الافتراضية تقدم التوعية والدعم النفسي والاستشارات عن بُعد
والد زوج إيفانكا ترامب..السفير الأمريكي يثير غضب فرنسا
أمينة النقاش: سأتقدم بطلب لمجلس الشيوخ لتقديم دراسات علمية عن كل المشاكل الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
القومي للطفولة والأمومة يكرم الطفلة "هايدي" وينصبها سفيرة المجلس للرحمة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الرئيس السيسي يودع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة بمطار العلمين الدولي
"الوزراء" يوثق أبرز التوصيات الصادرة عن المراكز البحثية والجامعات المصرية المتعلقة بـ "المدارس الذكية"
تنسيق الجامعات 2025.. معامل الحاسب تواصل تقديم الدعم الفني لطلاب الثانوية العامة
أسعار الدولار اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

مهرجان القاهرة السينمائي يطلق ورش عمل متخصصة

مهرجان القاهرة
مهرجان القاهرة
أحمد البهى

يعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عن فتح باب التقديم للمشاركة في عدد من ورش العمل المتخصصة، التي تُقام ضمن برنامج "أيام القاهرة لصناعة السينما" بالتزامن مع فعاليات الدورة السادسة والأربعين من المهرجان، والمقرر انعقادها في الفترة من 12 إلى 21 نوفمبر 2025.
 

وتأتي هذه الورش في إطار التزام المهرجان المستمر بدعم المواهب الشابة من صناع السينما وتطوير مهاراتهم الإبداعية، حيث توفر لصنّاع السينما الشباب فرصة فريدة للاستفادة من تدريب عملي مكثف، يشرف عليه نخبة من الخبراء المحترفين، بما يسهم في تعزيز خبراتهم ودفع مشروعاتهم الفنية نحو مزيد من النضج والتميز.


ويتضمن برنامج الورش هذا العام:
•    مختبر سيناريو المسلسلات: تحت إشراف الكاتب محمود عزت، ويهدف إلى مساعدة الكُتّاب على بلورة أفكارهم وتحويلها إلى مشروعات درامية قصيرة مكتملة البنية.


•    ورشة الارتجال في فن التمثيل: تحت إشراف المدرب رمزي لينر، بالشراكة مع مؤسسة "الورشة"، وتهدف إلى إطلاق الطاقات الإبداعية الكامنة لدى الممثلين وتشجيعهم على التعبير العفوي.


•    ورشة الحس الإبداعي في المونتاج السينمائي: مع المونتير ياسر عزمي، التي تركز على تطوير أدوات المونتيرين وتعزيز قدرتهم على صياغة السرد البصري بأساليب مبتكرة.


ويدعو المهرجان الراغبين في المشاركة إلى التسجيل عبر الموقع الرسمي، أو متابعة حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، للاطلاع على شروط التقديم وكافة التفاصيل المتعلقة بالورش. علمًا بأن باب التقديم سيُغلق في 1 أكتوبر 2025.
 

يُذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي تأسس عام 1976، يُعد من أقدم المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا، والمهرجان العربي والإفريقي الوحيد المعترف به ضمن الفئة "أ" في تصنيف الاتحاد الدولي للمنتجين (FIAPF)، ويُعد منصة رئيسية لتقديم تجارب سينمائية متميزة من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز الحوار الثقافي بين الشعوب.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي مهرجان القاهرة أيام القاهرة لصناعة السينما

الطبيب صاحب الواقعة

من غرفة العمليات إلى «التريند».. طبيب نسا وتوليد يثير أزمة أخلاقية والنقابة تتحرك

مشغولات ذهبية

400 جنيه .. تحرك أسعار الذهب في مصر

إسعاف

تســـ.ـمم جماعي في فرح بأسيوط .. إصابة 16 شخصًا بعد تناول وجبة «فراخ»

الدولار

عقب صعوده.. سعر الدولار الآن في البنوك

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

دواجن بيضاء

عقب تراجعها بقوة.. أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في الأسواق

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

عقب ارتفاعه.. أعلى سعر لصرف الدولار الآن

فرص العمل المتاحة

20 فرصة عمل جديدة للشباب المصري في إيطاليا

الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى في لقائه بأنتي راوتافارا المبعوث الفنلندى الخاص لشئون المياه

وزير الري: آلية تمويلية بـ100 مليون دولار لدراسة المشروعات التنموية بدول النيل

رسامة شمامسة جدد

رسامة 24 شماسًا في ختام نهضة صوم العذراء بالزقازيق

4 فوائد مذهلة لتناول الجوافة.. أبرزها إنقاص الوزن

أربع فوائد مذهلة لتناول الجوافة
عادة يومية يفعلها الرجال دون الانتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها

عادة يومية يفعلها الرجال دون انتباه.. والأطباء يحذرون من عواقبها
إزاي تعملي الزبيب في البيت بأسهل وأنجح طريقة.. اعرفي المكونات

طريقة عمل الزبيب بالبيت بأسهل وأنجح طريقة
فستان جذاب.. هنا الزاهد تخطف الأنظار بظهور لافت

هنا الزاهد
السر وراء وفاة أطفال المنيا

ساعات حاسمة .. أستاذ سموم يوضح كيف كان بالإمكان إنقاذ أطفال المنيا | فيديوجراف

تطورات حالة أنغام الصحية

من الإشاعات لعمليات دقيقة في ميونخ.. الحكاية الكاملة لأزمة أنغام الصحية | فيديوجراف

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

