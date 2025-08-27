رسالة من مراد مكرم لـ مدرب أحمال الزمالك بشأن شيكو بانزا

وجه الفنان مراد مكرم رسالة خاصة لـ مدرب أحمال القلعة البيضاء بشأن اللاعب شيكو بانزا نجم الزمالك.

وطتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"حد يوصل لمدرب احمال الزمالك ان شيكو بانزا محتاج يقوي عضلات رجله...هتفرق معاه جدا ".

وكان قد وجه الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تحذيرًا شديد اللهجة للمهاجم الأنجولي شيكوبانزا، على خلفية اعتراضه الواضح على قرار استبداله خلال مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للاعب ضرورة احترام قرارات المدرب والالتزام بالتعليمات الفنية، مشددًا على أن الانضباط هو أساس العمل داخل الفريق، وأي خروج عن النص مرفوض تمامًا.

من جانبه، قدم شيكوبانزا اعتذاره رسميًا للجهاز الفني ومدير الكرة، مؤكدًا التزامه الكامل خلال الفترة المقبلة، وعدم تكرار ما حدث.

ويذكر أن الفريق حصل على راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف المران غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.