مفتي الجمهورية : نشر البلوجرز للمحتوى غير الأخلاقي جريمة شرعًا وقانونًا
المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: مصر نموذج رائد في تمكين السيدات
مرشحان يتنافسان على مقعد واحد بالغربية في جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ
ائتلاف معلمي مصر يطالب بضم مدرسي الحصة إلى نقابة المهن التعليمية
حقيقة طرح وزارة الأوقاف شققًا سكنية بمقدم 20 ألف جنيه
سيدة تنتحل صفة طبيبة.. إغلاق مركز غير مرخص للسمنة والنحافة بالمنوفية
الهلال الأحمر المصري يدفع بأكثر من 1500 طن مساعدات في قافلة زاد العزة الـ24 إلى غزة
وزير قطاع الأعمال: نرحب بالاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
تعديلات مرتقبة في تشكيل ريبيرو أمام بيراميدز
محمد شيمي: نرحب بمزيد من الاستثمارات اليابانية ولدينا فرص واعدة في مختلف المجالات
أسعار اللحوم البلدية والمستوردة في الأسواق اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025
طليق هدير عبد الرازق.. التحفظ على أموال التيك توكر أوتاكا ومنعه من السفر
رياضة

رسالة من مراد مكرم لـ مدرب أحمال الزمالك بشأن شيكو بانزا

باسنتي ناجي

وجه الفنان مراد مكرم رسالة خاصة لـ مدرب أحمال القلعة البيضاء بشأن اللاعب شيكو بانزا نجم الزمالك.

وطتب مراد مكرم عبر فيسبوك:"حد يوصل لمدرب احمال الزمالك ان شيكو بانزا محتاج يقوي عضلات رجله...هتفرق معاه جدا ".

وكان قد وجه الجهاز الفني لنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، تحذيرًا شديد اللهجة للمهاجم الأنجولي شيكوبانزا، على خلفية اعتراضه الواضح على قرار استبداله خلال مواجهة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الأولى من الدوري الممتاز.

وأكد الجهاز الفني للاعب ضرورة احترام قرارات المدرب والالتزام بالتعليمات الفنية، مشددًا على أن الانضباط هو أساس العمل داخل الفريق، وأي خروج عن النص مرفوض تمامًا.

من جانبه، قدم شيكوبانزا اعتذاره رسميًا للجهاز الفني ومدير الكرة، مؤكدًا التزامه الكامل خلال الفترة المقبلة، وعدم تكرار ما حدث.

ويذكر أن الفريق حصل على راحة من التدريبات اليوم الأحد، على أن يستأنف المران غدًا الإثنين، استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب، المقرر لها السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري.

أسعار السيارات
