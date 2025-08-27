الأهلي يحسم موقفه من رحيل فرانك كيسي

كشف تقرير صحفي ، عن موقف نادي الأهلي السعودي من إمكانية رحيل نجمه الإيفواري فرانك كيسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة "اليوم السعودية، فإن فكرة رحيل فرانك كيسي عن الأهلي خلال الفترة الحالية غير مطروحة إلا بشرط، ضم لاعب أقوي بمراحل، ويمتلك إمكانيات كبيرة للغاية.

الأهلي يستعد لمواجهة نيوم



ويستعد الأهلي، لملاقاة نظيره نيوم، في اللقاء الذي يجمع الفريقين غدا الخميس، ضمن مباريات الجولة الأولي من مسابقة الدوري السعودي، والتي تقام على ملعب الإنماء.

وتوج الأهلي السبت الماضي بكأس السوبر السعودي بعد الفوز على النصر بركلات الجزاء الترجيحية، هقب انتهاء الوقت الأصلي 2-2.