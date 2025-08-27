غضب في الأهلي بسبب تراجع نتائج فريق الكرة

سيطرت حالة من الغضب الشديد داخل ارجاء الأهلي عقب تعادل الفريق الأول لكرة القدم مع غزل المحلة في المباراة التي اقيمت مساء الاثنين الماضي باستاد المحلة في الجولة الرابعة من منافسات مسابقة الدوري.

ولم يكن سبب الغضب هو ان الفريق لم يحصد سوي 5 نقاط فقط من ثلاث مباريات ولكن لمستوي بعض اللاعبين وعدم قدرتهم علي تسجيل الأهداف أمام فريق متوسط المستوي بجانب ملاحظات فنية حول إدارة الأسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني للمواجهة والتغييرات وحالة بعض اللاعبين.

كما ظهر واضحا أن هناك تفاوت في مستوي اللاعبين الذين لم يشاركوا في المباريات مثل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وايضا اللاعبين الاساسيين لم يعودوا الي مستواهم وعلي رأسهم محمود حسن تريزيجيه ومحمد شريف وأشرف بن شرقي ، إلى جانب زيادة عدد الإصابات بصورة واضحة.