انطلاق فعاليات مسابقة «دولة التلاوة» بمحافظة قنا

انطلقت اليوم، فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة دولة التلاوة، المجموعة الخامسة، والتي تضم محافظات: (قنا - الأقصر - أسوان - البحر الأحمر)، وتستمر فعالياتها على مدار يومي (27 و28 من أغسطس)، بمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بقنا.

يأتي هذا بالتزامن مع ختام فعاليات المسابقة للمجموعة الثانية والتي تضم محافظات (الإسكندرية - البحيرة - مطروح)، والمجموعة الثالثة تضم محافظات (الدقهلية - الشرقية - دمياط).

جدير بالذكر أن المسابقة يشارك فيها أكثر من 14 ألف متسابق من مختلف محافظات الجمهورية؛ لاختيار أفضل الأصوات في تلاوة كتاب الله عز وجل، وسط تغطية إعلامية موسعة.

يأتي ذلك في إطار دعم الجهود الوطنية لاكتشاف المواهب القرآنية، وتقديم جيل جديد من القراء المتميزين الذين يجمعون بين قوة الحفظ وحسن الصوت وروح الأداء.

فى سياق اخر.. أكدت هيئة الأوقاف المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن ما يتم تداوله في طرح شقق سكنية بمقدم 20 ألف جنية وقسط شهري يبدأ من 1300 جنيه فى 14 محافظة عارٍ تمامًا من الصحة.

وأشارت هيئة الأوقاف المصرية، الى عدم وجود أي وحدات سكنية أو إدارية جديدة مطروحة من جانبها خلال الفترة الحالية.

كما دعا مركز مكافحة الشائعات التابع لنقابة الإعلاميين، إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على الصفحات والمصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.