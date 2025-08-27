الأنبا باسيليوس يتفقد مؤتمر المرحلتين الابتدائية والإعدادية بعزبة مهني بالإيبارشية

تفقد اليوم، نيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، مؤتمر المرحلتين الابتدائية، والإعدادية، بعزبة مهني بالإيبارشية.

جاء ذلك بمشاركة الأب شربل وديع، راعي كنيسة السيدة العذراء، بنزلة غطاس، حيث تفقد صاحب النيافة فصول جميع خدمة التعليم المسيحي.

وقدم الأب المطران كلمات التشجيع لأبنائه وبناته، مؤكدًا لهم أهمية المواظبة على الصلاة اليومية، وقراءة الكتاب المقدس، وممارسة الأسرار الكنسية، والالتزام بتعاليم كنيستنا الكاثوليكية.

كذلك، أشار راعي الإيبارشيّة لخدام وخادمات التربية الدينية بالرعية ضرورة التفاني في الخدمة، واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، لجذب مخدوميهم.