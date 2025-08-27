قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خلافات النسب .. القبض على المتهم بإنهاء حياة «عديله» في الشرابية بالقاهرة
تجديد البطاقة أونلاين في بيتك.. الخطوات والأسعار
براد بيت وخواكين فينيكس|نجوم هوليوود يدعمون فيلم «صوت هند رجب» قبل عرضه العالمي بمهرجان فينيسيا
الاحتلال يقتحم نابلس.. إخلاء عائلات بالقوة وتحويل منازل إلى سكنات عسكرية
الصحة: حريصون على تسخير أدوات التحول الرقمي لبناء منظومة أكثر كفاءة وعدالة
بنداري: نسبة المشاركة في جولة الإعادة بإنتخابات الشيوخ تعكس التزام المواطن المصري
نتنياهو: نحن نغير وجه الشرق الأوسط.. وإذا أرادت واشنطن إدارة غزة سأوافق على الفور
الهلال الأحمر الفلسطيني: طواقمنا تتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام قوات الاحتلال للبلدة القديمة بنابلس
الهلال الأحمر الفلسطيني: نتعامل مع 35 إصابة خلال اقتحام الاحتلال للبلدة القديمة
الرئيس السيسي يستقبل رئيس الوزراء اللبناني.. قضايا إقليمية واقتصادية على الطاولة
3 دول أوروبية كبرى تبدأ عملية إعادة فرض العقوبات على إيران
وزير الخارجية يستقبل رئيس وزراء لبنان ويؤكد دعم مصر لاستقرار بيروت والتصدي للانتهاكات الإسرائيلية
إلهام شاهين لأنغام: حمدالله على سلامتك يا غالية

أوركيد سامي

حرصت  الفنانة إلهام شاهين، على توجيه رسالة دعم للفنانة أنغام عقب عودتها إلى مصر، بعد إجرائها عملية جراحية دقيقة في ألمانيا.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها الرسمي على إنستجرام صور تجمعها بانغام و كتبت إلهام شاهين: ”حبيبتى الغاليه و صديقتى  الجميله  والفنانه الرائعه الراقيه أنغام .. ألف حمدلله على سلامتك  و ربنا يتم شفاكى على خير .. نورتى بلدك .. و ننتظر منك دائما كل جميل و جديد من أغانى رائعه و فن جميل أسعدنا و يسعدنا و سيسعدنا دائما .. ربنا يحميكى و يخليكى لفنك و عائلتك  و أصدقائك و محبينك فى كل مكان فى الدنيا .. بحبك يا برج الجدى يا طيبه يا جدعه يا فنانه أصيله .

وكانت تصدرت أخبار الفنانة أنغام مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة، حيث عبّر محبوها عن قلقهم ودعواتهم المستمرة لها بالشفاء والعودة إلى جمهورها بصوتها المتألق، مع خضوعها مؤخرًا لرحلة علاجية في ألمانيا وإجرائها عمليتين جراحيتين في البنكرياس.

وتعتبر الفنانة أنغام واحدة من أبرز الأصوات الغنائية في العالم العربي، حيث نجحت خلال مسيرتها الطويلة في أن تحجز لنفسها مكانة خاصة لدى ملايين المحبين بفضل صوتها العذب وإحساسها المميز الذي يلامس القلوب، لذلك يحرص جمهورها على متابعة اخبارها والاهتمام بها وبحالتها الصحية باعتبارها من أهم النجمات على الساحة الفنية.

وكانت قد  خضعت  أنغام خلال الأسابيع الماضية لعمليتين جراحيتين دقيقة في البنكرياس داخل أحد المستشفيات الألمانية، وخلال تلك الفترة امتلأت منصات التواصل الاجتماعي بالدعوات والرسائل الداعمة من جمهورها، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل والعودة سريعًا إلى الساحة الفنية، كما حرص عدد كبير من محبيها على نشر صورها عبر حساباتهم الشخصية مصحوبة بكلمات الحب والتقدير.

