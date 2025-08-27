ماذا تعني السيارات بالنسبة للممثل ذا روك وما سبب أهميته بها ؟

دواين دوجلاس جونسون "ذا روك" تربطه علاقة قوية بعالم السيارات، وذلك بسبب شغفه بالسيارات الفاخرة والرياضية، وامتلاكه لأسطول سيارات مميز، واستثماره في شركات السيارات الكهربائية.

السيارات بالنسبة للممثل ذا روك

بالإضافة إلى دوجلاس جونسون سفير لبعض العلامات التجارية للسيارات من ضمنها، فورد، وذلك بسبب استخدامه للسيارات في أفلامه، وحبه للسيارات ذات الحجم الكبير نظرًا لبنيته الجسدية.

سيارات دواين دوجلاس جونسون الشخصية

يمتلك دواين دوجلاس جونسون مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة والرياضية، من ضمنها شاحنة فورد F-150 المصممة خصيصًا له والتي أطلق عليها أسم "الغوريلا السوداء".

وهناك سيارات أخري يمتلكها ويعرف بحبه لها من ضمنها، سيارة لامبورجيني هوراكان، وفيراري لا فيراري، ورولز رويس، ورايث.

يجد دواين دوجلاس جونسون صعوبة في قيادة بعض السيارات الصغيرة منها، فيراري 458، وذلك نظرًا لبنيته الجسدية الضخمة .

ويمثل ذا روك سفير لعلامة فورد التجارية، مما يسمح له بالحصول على سيارات فورد بسهولة، وكان يمنحها لكثير من الأشخاص في محيطه، واستثمر دوجلاس جونسون في شركة "Rimac Automobili" لتصنيع السيارات الكهربائية، وذلك يدل على اهتمامه بالتكنولوجيا النظيفة والمستدامة.

السيارات التي شارك بها دوجلاس جونسون في الأفلام

شارك دواين دوجلاس جونسون في العديد من أفلام هوليوود، والتي تظهر سيارات فاخرة ورياضية في أفلامه، منها، فيلمه "Red Notice" الذي يظهر فيه مع سيارات أثناء مطاردة مجرمين.

وظهر ذا روك في لقطات ترويجية لفيلم "Ford v Ferrari"، وهو فيلم يتناول قصة صراع السيارات والسباق، ويوضح ارتباطه برياضية السيارات .

نبذة عن دواين دوجلاس جونسون

دواين دوجلاس جونسون ولد في 2 مايو عام 1972، ويعرف أيضا باسمه في الحلبة ذا روك ، وهو ممثل أمريكي ومصارع محترف، وهو متعاقد مع WWE ، حيث يؤدي بدوام جزئي، ويعتبر على نطاق واسع أحد أعظم المصارعين المحترفين في كل العصور، كان جونسون جزء لا يتجزأ من تطوير ونجاح الاتحاد العالمي للمصارعة WWF، WWE .