بين البينين.. مفاجأة جديدة للكينج محمد منير
آثار حقن بالفخذين والبطن.. ماذا قال التقرير الطبي لـ عروس حلوان
إسرائيل تطالب بسحب تقرير الأمم المتحدة لحالة المجاعة في غزة
مجلس الأهلي يفتتح مجمع حمام السباحة بفرع زايد
الوطنية للانتخابات: لا شكاوى في جولة الإعادة لمجلس الشيوخ
أحمد زاهر لـ ابنته: إن شاء الله تكسري الدنيا
إعلام إسرائيلي: محادثات سرية بين تل أبيب ودمشق تثير مخاوف في لبنان
برشلونة يعلن إعارة حارسه لمدة موسم.. تفاصيل
لدعم تدريب وتأهيل الشباب.. محافظ قنا يبحث سبل التعاون مع رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات
رسالة قوية.. مدبولي: مصر تدعم وحدة لبنان وسلامة أراضيه
من الترند إلى تهمة خطيرة.. القصة الكاملة للتحفظ على أموال أوتاكا طليق هدير عبد الرازق
"الناس فاهمة غلط".. خبير تربوي يصحح 6 مفاهيم مغلوطة عن البكالوريا المصرية
ماذا تعني السيارات بالنسبة للممثل ذا روك وما سبب أهميته بها ؟

السيارات بالنسبة للممثل ذا روك
السيارات بالنسبة للممثل ذا روك
إبراهيم القادري

دواين دوجلاس جونسون "ذا روك" تربطه علاقة قوية بعالم السيارات، وذلك بسبب شغفه بالسيارات الفاخرة والرياضية، وامتلاكه لأسطول سيارات مميز، واستثماره في شركات السيارات الكهربائية.

السيارات بالنسبة للممثل ذا روك

بالإضافة إلى دوجلاس جونسون سفير لبعض العلامات التجارية للسيارات من ضمنها، فورد، وذلك بسبب استخدامه للسيارات في أفلامه، وحبه للسيارات ذات الحجم الكبير نظرًا لبنيته الجسدية.

سيارات دواين دوجلاس جونسون الشخصية

يمتلك دواين دوجلاس جونسون مجموعة كبيرة من السيارات الفاخرة والرياضية، من ضمنها شاحنة فورد F-150 المصممة خصيصًا له والتي أطلق عليها أسم "الغوريلا السوداء".

السيارات بالنسبة للممثل ذا روك

وهناك سيارات أخري يمتلكها ويعرف بحبه لها من ضمنها، سيارة لامبورجيني هوراكان، وفيراري لا فيراري، ورولز رويس، ورايث.

يجد دواين دوجلاس جونسون صعوبة في قيادة بعض السيارات الصغيرة منها، فيراري 458، وذلك نظرًا لبنيته الجسدية الضخمة .

السيارات بالنسبة للممثل ذا روك

ويمثل ذا روك سفير لعلامة فورد التجارية، مما يسمح له بالحصول على سيارات فورد بسهولة، وكان يمنحها لكثير من الأشخاص في محيطه، واستثمر دوجلاس جونسون في شركة "Rimac Automobili" لتصنيع السيارات الكهربائية، وذلك يدل على اهتمامه بالتكنولوجيا النظيفة والمستدامة.

السيارات التي شارك بها دوجلاس جونسون في الأفلام

شارك دواين دوجلاس جونسون في العديد من أفلام هوليوود، والتي تظهر سيارات فاخرة ورياضية في أفلامه، منها، فيلمه "Red Notice" الذي يظهر فيه مع سيارات أثناء مطاردة مجرمين.

السيارات بالنسبة للممثل ذا روك

وظهر ذا روك في لقطات ترويجية لفيلم "Ford v Ferrari"، وهو فيلم يتناول قصة صراع السيارات والسباق، ويوضح ارتباطه برياضية السيارات .

نبذة عن دواين دوجلاس جونسون

السيارات بالنسبة للممثل ذا روك

دواين دوجلاس جونسون ولد في 2 مايو عام 1972، ويعرف أيضا باسمه في الحلبة ذا روك ، وهو ممثل أمريكي ومصارع محترف، وهو متعاقد مع WWE ، حيث يؤدي بدوام جزئي، ويعتبر على نطاق واسع أحد أعظم المصارعين المحترفين في كل العصور، كان جونسون جزء لا يتجزأ من تطوير ونجاح الاتحاد العالمي للمصارعة WWF، WWE .

