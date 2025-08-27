بعد واقعة طفل المهندسين.. التفاصيل الكاملة لمصرع صغير داخل محل والده على يد لص

انتشرت الفترة الأخيرة العديد من عمليات القتل للأطفال، أشهرهم قتل طفل داخل سوبر ماركت في منطقة المهندسين، واليوم شهدت محافظة بورسعيد، جريمة مأساوية بعدما أقدم لص على قتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وذلك خلال محاولته سرقة محل والده بمنطقة البازار في حي الشرق. وبحسب التحريات، استغل المتهم تواجده مع الطفل داخل المحل وانقض عليه بسكين وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

تعامل الأجهزة الأمنية

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بوضع الجثمان في المشرحة تحت تصرفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتبين من الفحص المبدئي أن الصغير يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن المتهم كانت له معرفة سابقة به وبوالده بحكم عمله السابق في أحد المحال المجاورة، وكان يتردد عليهم في الحانوت.

وكانت قد شهدت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث قُتل طفل يبلغ من العمر نحو 12 عامًا داخل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز.