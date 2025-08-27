قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مقـ.تل 3 وإصابة 30 في إطلاق نار داخل مدرسة بمدينة مينيابوليس الأمريكية
مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري
استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة
4 شهداء ومصابون من منتظري المساعدات شمالي قطاع غزة
رئيس الوزراء: الدولة تعمل على استمرار معدلات نمو الاقتصاد الإيجابية
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة
تسليم 13 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية
الزمالك يتقدم ببلاغ رسمي للنائب العام بشأن مخالفات أرض أكتوبر
مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة
باستثمارات 220 مليون دولار.. توقيع عقد إقامة مجمع صناعي للخلايا الشمسية في قناة السويس
خالد الغندور يلمّح لواقعة تحكيمية مثيرة قبل مواجهة الأهلي وبيراميدز
من بينها المطارات.. مدبولي: القطاع الخاص جدير بعملية الإدارة والتشغيل لعدد من المؤسسات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بعد واقعة طفل المهندسين.. التفاصيل الكاملة لمصرع صغير داخل محل والده على يد لص

مصرع صغير داخل محل والده على يد لص ببورسعيد
مصرع صغير داخل محل والده على يد لص ببورسعيد
إسراء صبري

انتشرت الفترة الأخيرة العديد من عمليات القتل للأطفال، أشهرهم قتل طفل داخل سوبر ماركت في منطقة المهندسين، واليوم شهدت محافظة بورسعيد، جريمة مأساوية بعدما أقدم لص على قتل طفل يبلغ من العمر 13 عامًا.

وذلك خلال محاولته سرقة محل والده بمنطقة البازار في حي الشرق. وبحسب التحريات، استغل المتهم تواجده مع الطفل داخل المحل وانقض عليه بسكين وطعنه عدة مرات حتى فارق الحياة، قبل أن يتمكن الأهالي من الإمساك به.

تعامل الأجهزة الأمنية 

 وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم التحفظ على المتهم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بوضع الجثمان في المشرحة تحت تصرفها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

معرفة المتهم بعائلة الطفل 

وتبين من الفحص المبدئي أن الصغير يبلغ من العمر 13 عامًا، وأن المتهم كانت له معرفة سابقة به وبوالده بحكم عمله السابق في أحد المحال المجاورة، وكان يتردد عليهم في الحانوت.

واقعة المهندسين 

وكانت قد شهدت منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة واقعة مأساوية، حيث قُتل طفل يبلغ من العمر نحو 12 عامًا داخل سوبر ماركت بشارع عبد المنعم رياض المتفرع من شارع البطل أحمد عبد العزيز.

منطقة المهندسين بورسعيد منطقة البازار المهندسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2025 .. ترقبوها هنا

1000 جنيه.. قفزة مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21

1000 جنيه.. قفزة في أسعار الجنيه الذهب ومفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

إجازة المولد النبوي 2025

إجازة المولد النبوي 2025.. مفاجأة بعد قرار الحكومة

أعضاء الشبكة

القبض على 4 سيدات و5 رجال يمارسون الرذيلة داخل نادى صحى بالإسكندرية.. صور

رئيس الوزراء

قرار هام من الحكومة بشأن الترخيص للسيارات الميني فان

الرئيس عبدالفتاح السيسي

4 قرارات جمهورية بتعيين معاونين ومندوبين مساعدين بالهيئات القضائية

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بالاستعلام الأمني عن معلمي الحصة قبل بداية العام الدراسي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

بوسكيتس

بوسكيتس يتحدث عن مستقبله في إنتر ميامي ويكشف عن مرشحه للكرة الذهبية

شوبير

شوبير : ريبييرو يتعرض لحملة عنيفة.. هو مدرب لديه فكر ويطلقون عليه البروفيسور

الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري أمام وادي دجلة

بالصور

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس
أستون مارتن ومرسيدس

لطيفة تمثل الشرق الأوسط في نهائي مسابقة TikTok Live العالمية بالساحل الشمالي

لطيفة
لطيفة
لطيفة

طريقة عمل سلطة الحمص

طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..
طريقة عمل سلطة الحمص..

تنظف الشرايين والقلب .. أطعمة خارقة عليك تناولها يوميا

الشرايين
الشرايين
الشرايين

فيديو

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

المزيد