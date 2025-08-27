موعد مباراة الزمالك القادمة فى الدوري المصري أمام وادي دجلة

حقق فريق الزمالك الفوز على منافسه فاركو بنتيجة هدف دون في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.



وسجل هدف الزمالك الوحيد أمام فاركو المهاجم الأنجولي شيكو بانزا في الدقيقة (48) من عمر المباراة، بعدما استغل خطأ دفاعي من لاعبي فاركو في تشتيت عرضية البرازيلي خوان ألفينا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة أمام وادي دجلة



من المقرر أن يلتقي نادي الزمالك مع وادي دجلة يوم الأحد الموافق 31 أغسطس الجاري، في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويغيب نبيل عماد "دونجا" لاعب وسط الزمالك عن مباراة وادي دجلة المقبلة بسبب الإيقاف، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في مواجهة فاركو.

ويتصدر نادي الزمالك ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد10 نقاط ، بينما واصل فاركو التراجع في المركز الحادي والعشرين ،(في المركز الأخير) برصيد نقطة وحيدة فقط.