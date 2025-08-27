مدبولي: 8.5 مليار دولار موارد للدولة في يوليو.. ومؤشرات إيجابية للاقتصاد المصري

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري يواصل التحسن، مشيرًا إلى أن شهر يوليو الماضي شهد دخول نحو 8.5 مليار دولار أمريكي من الموارد من مختلف قطاعات الدولة.

تحويلات المصريين بالخارج تقود النمو

وأوضح مدبولي أن جزءًا كبيرًا من هذه الموارد جاء من تحويلات المصريين العاملين بالخارج، والتي تمثل مؤشرًا واضحًا على ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية والمالية للدولة.

وأضاف:"تحويلات المصريين بالخارج أصبحت تمثل حوالي 6 من كل 10 دولارات من موارد الدولة الشهرية، وهو ما يؤكد دعمهم للاقتصاد الوطني."

إشادة دولية بالأداء الاقتصادي

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مؤسسات دولية بدأت تشيد بتحسن الأداء الاقتصادي المصري، نتيجة للإصلاحات التي تنفذها الحكومة في مختلف القطاعات.

وقال:"الدولة المصرية تسير في الطريق الصحيح، وهناك إشادات دولية بما تحقق من تقدم، ونحن مستمرون في تنفيذ برامج الإصلاح ودعم بيئة الاستثمار."

وختم مدبولي تصريحه بالتأكيد على أن الأرقام التي تحققت في يوليو تعكس حالة من الثقة المتزايدة من المواطنين والمستثمرين على حد سواء، داعيًا إلى مواصلة دعم جهود الدولة لتحقيق الاستقرار والنمو المستدام.