مدبولي: اجتماعات مرتقبة مع رؤساء التحرير لضمان تداول معلومات دقيقة

أثار الجدل الدائر خلال الفترة الماضية حول أوضاع الصحافة وحرية الإعلام اهتمامًا واسعًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، وسط دعوات لتعزيز الشفافية وضمان تدفق المعلومات الدقيقة للرأي العام.

مدبولي: نحتاج لآليات تضمن دقة المعلومات المتداولة

في هذا السياق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تعتزم عقد اجتماعات موسعة مع رؤساء تحرير الصحف ووسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة؛ بهدف مناقشة سبل تعزيز المهنية الإعلامية، والتأكد من تداول المعلومات الصحيحة والمؤشرات الدقيقة التي تعكس الواقع دون تهويل أو تهوين.

وقال مدبولي: "مهم جدًا إننا نِطَّلِع بشكل دقيق على المؤشرات، ونتأكد إننا بنقدّم للمواطن صورة حقيقية عن الوضع، من غير مبالغة أو تشويش وهي دي مسؤولية الصحافة الوطنية."

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الاجتماعات تهدف أيضًا إلى تعزيز دور الإعلام في توعية المواطنين بالتحديات التي تمر بها الدولة، والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة، مؤكدًا أن حرية الصحافة ركيزة أساسية، لكنها تتطلب في الوقت نفسه قدرًا عاليًا من المسؤولية المهنية.