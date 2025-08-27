قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة
أحمد موسى يكشف تفاصيل اجتماع البيت الأبيض بشأن قطاع غزة
مديرة الاتحاد الأوروبي للصحفيين: استهداف العاملين بقطاع الإعلام في غزة جرائم حرب
سرقت أموالا من والدي فهل يجوز ردها عند توزيع الميراث؟.. الإفتاء تجيب
الكليات المتاحة في تنسيق الدبلومات الفنية .. خطوات تسجيل الرغبات
ليلي أحمد زاهر تشارك صورة مع بطلة حكاية مسلسلها الحقيقية وتكشف معاناتها
تشغيل القطار الثامن لتسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين
بث مباشر.. أحمد موسى يكشف تفاصيل استقبال الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين
رئيس الوزراء لصدى البلد: التغلب على التحديات محور المناقشات مع نظيري اللبناني
بسبب دعم فلسطين.. مايكروسوفت تطلب مساعدة الـ FBI لمواجهة احتجاجات موظفيها
حسام حسن يرفض مواجهة زامبيا وديا بسبب مدربها الإسرائيلي "جرانت"
تجربة فريدة لتشغيل المناطق الأثرية.. حديقة الحيوان تفتح ليلا | فيديو
مصر المستقبل: الإفراج عن أحمد ميدو قصة نجاح دبلوماسي تُعزز الثقة في الدولة المصرية

حسن رضوان

أشاد المهندس طارق عناني، أمين شئون المصريين بالخارج، وعضو الأمانة العامة بحزب "مصر المستقبل"، بالدور المحوري والجهود الدؤوبة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية من أجل الإفراج عن البطل المصري، أحمد عبد القادر ميدو، في بريطانيا، موضحًا أن هذا الإنجاز يعد مثالًا ساطعًا على فعالية الدبلوماسية المصرية وقوتها في حماية مواطنيها بالخارج.

وقال "عناني"، في بيان، إن وزارة الخارجية، بقيادة الدكتور بدر عبد العاطي، أظهرت احترافية عالية ومرونة في التعامل مع قضية معقدة وحساسة، مما أدى إلى عودة ميدو سالمًا إلى وطنه وأسرته، مشيرًا إلى أن هذا النجاح ليس فقط انتصارًا لميدو شخصيًا، بل هو أيضًا انتصار للكرامة الوطنية وللدولة المصرية التي لا تتوانى عن دعم أبنائها.

وأضاف أن العمل الذي قامت به وزارة الخارجية المصرية يؤكد أن الدولة المصرية تقف بقوة خلف كل مواطن، وأن حقوق المصريين وسلامتهم في الخارج هي أولوية قصوى، وهذه الاستجابة السريعة والحاسمة تبعث برسالة طمأنة إلى جميع المصريين بأن بلادهم لن تتخلى عنهم أبدًا، وأن صوتهم مسموع وجهودهم مقدّرة، وهذا الإنجاز الدبلوماسي يُعزز الثقة في مؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة وحماية مصالحها العليا.

وأوضح أنه لم تكن قضية البطل أحمد عبد القادر ميدو مجرد أزمة فردية، بل كانت اختبارًا حقيقيًا لفاعلية الدبلوماسية المصرية في حماية مواطنيها في الخارج، مشيرًا إلى أن الإعلان عن الإفراج عنه وعودته سالماً من بريطانيا يُمثل تتويجًا لجهود مكثفة ومتواصلة قامت بها وزارة الخارجية المصرية، وهو ما يستحق الثناء والتحليل المعمق.

ولفت إلى أنه ​لم يكن هذا الإنجاز وليد جهد فردي، بل هو ثمرة تنسيق متكامل بين أجهزة الدولة المختلفة، فوزارة الخارجية، بالتعاون مع السفارة المصرية في لندن، عملت كحلقة وصل أساسية، كما كان هناك دعم من مؤسسات أخرى، مما يؤكد أن حماية المواطن المصري هي أولوية وطنية عليا، ويعكس هذا التناغم المؤسسي تطورًا كبيرًا في آليات عمل الدولة المصرية، موضحًا أن أهمية هذا الإنجاز تتجاوز حالة ميدو الفردية، لأنه يبعث برسالة قوية وواضحة إلى كل المصريين المقيمين في الخارج مفادها أن الدولة المصرية لن تتخلى عنهم أبدًا، وهذه الرسالة تُعزز الثقة والولاء، وتؤكد أن الكرامة المصرية خط أحمر لا يمكن المساس بها.

تنفيذي الشرقية

محافظ الشرقية: نسير بخطى متسارعة لتقنين أوضاع أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء

محافظ الدقهلبة

بحضور محافظ الدقهلية.. تكريم أوائل الثانوية العامة والأزهرية

جهاز الاشعه

تشغيل أجهزة الأشعة المقطعية بمستشفى الدخلة بالوادي الجديد بعد إصلاح الأعطال

بالصور

بإطلالات ملفتة .. خالد عليش وزوجته فى اليونان

بسمة بوسيل تتصدر التريند بسبب "حلم".. وأغنيات الألبوم تتصدر قوائم الاستماع

الفرح بقى جنازة.. وفاة إسراء عروس حلوان بسبب مركز تجميل

استدعاءات عاجلة لأستون مارتن ومرسيدس بسبب مخاطر السلامة

حسن الشافعي

مكنش قصدي .. حسن الشافعي يرد على اتهامه بدعم المُتطرفين بموسيقى حماسية للحوثيين |القصة الكاملة

محمد رمضان

قلبي سميتو لبنان.. محمد رمضان يطرح أحدث أغانيه

مثلث برمودا

ابتلع مئات السفن والطائرات.. عالم يكشف لغز مثلث برمودا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: منصات التأثير الثقافي والديني.. الاختراق الناعم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: إسرائيل تنفجر من الداخل رفضا لإعادة احتلال غزة

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. نجيب الجدل والإبداع

دكتور /محمد عسكر - استشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: في بيتنا هاتف

الشيخ أبو بكر أحمد

مفتي الهند يكتب: رسول الله منارة الرجاء في زمن الشدائد

